سه هزار کارگاه صنایع دستی عشایر آذربایجان غربی به بازسازی نیاز دارند

ولی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، نداشتن امکانات رفاهی و بهداشتی از مهمترین مشکلات کارگاه های صنایع دستی و قالیبافی عشایر استان است که برای تجهیز آنها 15 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به اینکه از سه هزار کارگاه تولید صنایع دستی عشایر، بیش از دو هزار کارگاه قالیبافی فعال هستند، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون از محل اعتبارات ریاست جمهوری برای سرپرست زنان عشایر یک تا سه میلیون ریال برای بیش از هفت نفر کمک بلاعوض مالی برای تجهیز و ایجاد کارگاه فرش دستباف اعتبار اختصاص یافته است.

وی وجود چهار کارگاه تولید و پرورش قارچ با تولید سالانه 2.5 تن، یک واحد پرورش زنبور عسل با ظرفیت تولید سالانه سه تن و سه کارگاه پرورش ماهی در مناطق عشایری با تولید سالانه سه تن در استان را از ظرفیت های مهم بخش عشایری استان عنوان کرد.

مدیر کل امور عشایر آذربایجان غربی از فعالیت 40 فروشگاه و 11 شرکت تعاونی عشایری در سطح استان خبر داد و افزود: این فروشگاه ها در سال گذشته 14هزار و 900 تن آرد، 750 تن روغن، سه هزار و 500 تن قند و شکر و 790 تن برنج توزیع کردند.

خلیلی درخصوص جایگاه های سوخت نفت و گازوئیل و توزیع کپسول گاز گفت: این جایگاه های در کنار فروشگاه های تعاونی به منظور جلوگیری از بوته کنی و تخریب مراتع احداث شده است.

وی کل دام عشایر آذربایجان غربی را دو میلیون از کل هشت میلیون واحد دامی کوچک در استان عنوان کرد و بیان داشت: از دو میلیون و 500 هزار هکتار متر مربع مرتع آذربایجان غربی 60 درصد یعنی یک میلیون و 600 هزار هکتار در دست عشایر استان است که برای جلوگیری از تخریب این مراتع جمعیت دامهای آذربایجان غربی یک سوم کاهش یابد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی با بیان اینکه 25 درصد پروتئین آذربایجان غربی توسط عشایر تولید می شود، خاطرنشان کرد: در این راستا سالانه 500 هزار راس دام کوچک 5.12 هزار تن گوشت قرمز، 25 تا 30 هزار تن شیر و دو هزار تن پشم وارد بازار مصرف می کند.

خلیلی پشتیبانی از کوچندگان، اجرای طرحهای عملیات اجرایی اسکان عشایر، جایگزین سوخت فسیلی، طرح مطالعه آماده سازی مناطق برای اسکان عشایر، بهسازی چشمه ها و آبشخورهای دامی، احداث، مرمت و تعمیر راه های عشایری، ساخت انبارهای 500 تنی چند منظوره، احداث کانال آب بند و استخر کشاورزی، تامین آبرسانی به مناطق عشایر را از اهم برنامه های عمرانی این اداره کل برشمرد.

وی در پایان اظهار داشت: آذربایجان غربی به لحاظ جمعیت عشایری چهارمین استان عشایرنشین کشور است که با 12 ایل و 21 طایفه و با جمعیت 120 هزار نفر چهار درصد از جمعیت آذربایجان غربی را تشکیل می دهند و در این میان شهرستانهای ماکو و مهاباد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین جمعیت عشایری استان هستند.