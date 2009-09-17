پایان مهر آخرین مهلت شرکت در همایش "کوروش و ذوالقرنین"

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی نویسندگان و پژوهشگرانی که در زمینه تاریخ باستان ایران مطالعات و تالیفاتی داشته‌اند می‌توانند با ارسال مقاله در همایش "کوروش هخامنشی و ذوالقرنین" شرکت کنند.

همایش "کوروش هخامنشی و ذوالقرنین" بهمن سال جاری به همت مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) در تهران برگزار می‌شود.

صاحبنظران، استادان و پژوهشگران علاقمند به شرکت در این همایش می‌توانند چکیده مقاله خود را تا پایان مهرماه به دبیرخانه همایش به آدرس تهران، نیاوران، کاشانک، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، صندوق پستی 197/19575 و یا نشانی الکترونیکی: hamayesh@cgie.org.ir ارسال کنند.