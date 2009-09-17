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۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

پایان مهر آخرین مهلت شرکت در همایش "کوروش و ذوالقرنین"

پایان مهر آخرین مهلت شرکت در همایش "کوروش و ذوالقرنین"

آخرین مهلت شرکت در همایش "کوروش هخامنشی و ذوالقرنین" که به همت مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار می‌شود پایان مهرماه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی نویسندگان و پژوهشگرانی که در زمینه تاریخ باستان ایران مطالعات و تالیفاتی داشته‌اند می‌توانند با ارسال مقاله در همایش "کوروش هخامنشی و ذوالقرنین" شرکت کنند.

همایش "کوروش هخامنشی و ذوالقرنین" بهمن سال جاری به همت مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) در تهران برگزار می‌شود.

صاحبنظران، استادان و پژوهشگران علاقمند به شرکت در این همایش می‌توانند چکیده مقاله خود را تا پایان مهرماه به دبیرخانه همایش به آدرس  تهران، نیاوران، کاشانک، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، صندوق پستی 197/19575 و یا نشانی الکترونیکی: hamayesh@cgie.org.ir ارسال کنند.

کد مطلب 948777

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