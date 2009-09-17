مجتمع رفاهی ورزشی شهدای خلیج فارس بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر در این آیین گفت: این مجتمع به متراژ سه هزار و 900 مترمربع از مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت در بهمن ماه سال 84 به این استان است که عملیات اجرایی آن در نیمه دوم سال 86 آغاز شد.

حسین وردیانی افزود: این مجتمع شامل دو سالن آموزشی، سالن غذاخوری، نمازخانه و خوابگاه ورزشکاران در سه طبقه است و با 15 میلیارد ریال اعتبار ساخته شده است.

وی اضافه کرد: ظرفیت فعلی مجتمع 276 نفر است که تا 318 نفر قابل افزایش است.

وردیانی اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگیر بخش ورزش استان بوشهر در سالهای اخیر و قابلیتها بالای این استان برای میزبانی مسابقات مختلف ملی و منطقه ای در بسیاری از رشته ها، ساخت یک مجتمع رفاهی برای ورزشکاران بسیار ضروری بود که با بهره برداری از این مجتمع مشکلات موجود در این زمینه مرتفع خواهد شد.