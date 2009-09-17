مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تربیت بدنی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم قرار است محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی تودیع و به جای وی علی سعیدلو معرفی شود.

علی آبادی هم اکنون رئیس کمیته ملی المپیک است و علی سعیدلو با وجود انتصاب به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی هنوز از سمت معاونت اجرایی رئیس جمهور کنار نرفته است .

در این مراسم چهره هایی همچون داوود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور، حمید بهبهانی وزیر راه، سید مهدی هاشمی قائم مقام وزارت راه، ابراهیم عزیزی معاون توسعه و نیروی انسانی رئیس جمهور و حسین رضازاده قهرمان سابق وزنه برداری ، حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین ، کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی ، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان و افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، مهدی مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور ، رئیس بنیاد شهید و رئیس مجمع عمومی باشگاه استقلال و محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال و جمعی از اهالی ورزش همچنین فاطمه آلیا حضور دارند.