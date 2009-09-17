بازدید شبانه قالیباف از تونل توحید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که تا پاسی از شب ادامه داشت محمدباقر قالیباف در جریان جزئیات پیشرفت کاری تونل توحید قرار گرفت.

همچنین همزمان با حضور شهردار تهران عملیات نصب اولین جت فن تونل آغاز شد و بر اساس اعلام مسئولان پروژه 12 جت فن ظرف دیشب و امروز در این پروژه نصب خواهد شد.

شهردار تهران در نشستی با مسئولان و مهندسان بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ مدیریت شهری کشور، دستورات لازم را به منظور رعایت توامان دقت، ایمنی، سرعت برای پیشرفت مناسب کار صادر کرد.

در عملیات احداث تونل شهری توحید روزانه 6 هزار متر مکعب خاک خارج شده و روزی هزار متر مکعب نیز عملیات بتن ریزی انجام گرفته است.

در این بازدید شبانه محمدهادی ایازی سخنگوی شهرداری تهران، احمد دنیامالی، معاون فنی و عمرانی و نصر مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهردار تهران را همراهی می کردند.