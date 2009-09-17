مراسم چهلمین روز شهادت امیر لشکری در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز شهادت امیر خلبان حسین لشکری امروز پنجشنبه با حضور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری و خانواده این شهید در مسجد النبی (ص) ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش در تهران برگزار شد.



در این مراسم امیر سرلشگر عطا الله صالحی فرمانده کل ارتش، امیر موسوی جانشین فرمانده کل ارتش ، سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، سردار سلامی فرمانده نیروی هوایی سپاه، سردار جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات عمومی ستاد کل نیروهای مسلح و حجت الاسلام آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی کل ارتش حضور داشتند و حجت الاسلام صفایی نماینده ولی فقیه در دفتر فرماندهی معظم کل قوا سخنران مراسم بود.

