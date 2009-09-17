بهره برداری از 13 پروژه آموزش و پرورش در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رحیم نهادی رئیس ناحیه پنج آموزش و پرورش تبریز پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از این پروژه‌ها اظهار داشت: امروز 13 واحد آموزشی، پرورشی و تربیتی افتتاح و هفته آینده نیز هفت پروژه افتتاح می‌شود که این میزان پروژه تاکنون بی سابقه بوده است.

وی افزود: مقاوم‌سازی مدرسه اشرفیه، افتتاح مدارس مدرس، الله‌وردی‌زاده، ارم عصمت (قدس) نواب، کانون فرهنگی ناحیه، نمازخانه‌های مدارس خدیجه کبری، آمنه، ثامن‌الائمه، باقرالعلوم و سالن‌های ورزشی ولایت، مردانی‌آذری و دکتر اکبریه در مدت کمی به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس ناحیه پنج آموزش و پرورش تبریز تاکید کرد: قبل از انقلاب هیچ‌گونه سالن ورزشی در این منطقه نبود در حالی که اکنون 9 سالن ورزشی وجود دارد.

نهادی خاطرنشان کرد: هنرستان دخترانه مردانی‌آذری با تلاش برادران مردانی‌آذری با هزینه 3 میلیارد تومان در مساحتی بالغ بر 10 هزار متر در حال احداث است.

رئیس ناحیه پنج آموزش و پرورش تبریز گفت: قبلا تنها چهار هنرستان در این ناحیه وجود داشت که در سال‌های اخیر این تعداد را به 18 باب رسانده‌ایم.

نهادی همچنین با اعلام اینکه باید به خیران اعتماد داشته باشیم، گفت: در سال‌های اخیر بیش از 9 میلیارد تومان توسط خیران مدرسه‌ساز در این ناحیه سرمایه‌گذاری شده است.

در ادامه این مراسم استاندار آذربایجان شرقی نیز در سخنانی افتتاح این تعداد پروژه در سطح ناحیه پنج تبریز را نشان از تلاش و پشتکار مسئولان دانست و عنوان داشت: نیروی انسانی هر کشوری سرمایه اصلی آن کشور است.

احمد علیرضابیگی تصریح کرد: جوانان ما می‌توانند منشا خدمات زیادی برای کشورمان باشند و در همه بخش‌ها به موفقیت و سربلندی دست پیدا کنند.