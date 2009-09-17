استعفای همزمان سه عضو شورای اسلامی شهر بیرجند

به گزارش خبر نگار مهر در بیرجند، به دنبال پیگیری گزینه های جدید برای انتخاب شهردار بیرجند در جلسه شورای شهر همزمان سه عضو شورای اسلامی شهر بیرجند استعفا دادند.

فاطمه زهرا هلال بیرجندی و حمید رضا ناصری دو عضو و غضنفر فروزانفر رئیس شورای شهر بیرجند که چندی پیش استعفای خود را از ادامه خدمت اعلام کردند طی نمابری برای پاسخگویی به سئوالات مردم دلایل استعفایشان را اینگونه تشریح کردند:

احتراما از آنجایی که استعفای اینجانبان با واکنش های مختلفی روبرو شده و اغالب همشهریان محترم با تلفن جویای علت می شوند و تعداد زیادی از آنها خود علت یا علل را بیان و تفسیر می نمایند، رسانه های جمعی هم در این عرصه پا نهاده و بعضا گفته های مردم و گاه نظرات خویش را مطرح می کنند بر آن شدیم تا خیلی فشرده اشاره ای به نکاتی چند داشته باشیم.

در این نمابر آمده است: عضو شوار بعد از انتخابات سوگند یاد می کند که از منافع شهر و شهروندان دفاع کند که این کاری بسیار سنگین، حساس و مسئولیت در پیشگاه خدا می باشد و هر آنگاه نماینده ای احساس کند بعضی از تصمیم گیری ها و سوگندش را نقض می نماید دچار عذاب وجدان می شود، دوم اینکه تصمیم گیری ها در شورا بر اساس اکثریت آرا انجام می شود و بعضا احساس می شود پاره ای از تصمیمات به نفع شهر و یا شهروندان نمی باشد و با جهت گیری های خاص و... زمینه ای فراهم آمده است که احساس می شود نمی توان به وظایف محوله النگونه که باید و شاید عمل کرد.

استعفا از هر سمتی حق قانونی افراد است و به هیچ .وجه جرم محسوب نمی شود. همانطور که در ماده 14 آیین نامه شوار آمده است (هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلس شود قابل طرح در شوار نیست) لذا استعفای دسته جمعی خلاف قانون نبوده و در مراجع بالاتر(فرمانداری) مطرح و تصمیم گیری می شود.

در این نمابر آمده است: از آنجایی که قضاوت زود هنگام دوستان و اکثر مطالب منتشر شده در جراید استعفای اینجانبان را دال بر مخالفت با استعفای شهردار اعلام نموده است با مطرح کردن چند مورد قضاوت را به شهروندان واگذار می کنیم:

با عنایت به کاهش اعتبارات عمرانی داخلی شهرداری انجام پروژه های بزرگ شهری از قبیل احداث بلوار شهید ناصری، کمربندی شهری، شهربازی، پروژه های شهر الکترونیک، رویش و نهضت آسفالت، تغییرات اساسی در ناوگان حمل و نقل شهری، توسعه پارک ها و افزایش سرانه فضای سبز و ده ها پروژه کوچک و بزرگ دیگر و از همه مهم تر افزایش 700 درصدی اعتبارات دولتی (عمده پروژه های عمرانی شهری از محل این اعتبارات تامین اعتبار شده خود شاهدی بر فعالیت چشمگیر مجموعه شهرداری در این دو سال بوده است)

اتهامات وارده توسط بعضی ها، تهاجم به حریم خدمتی شهردار، حرکات بعضا توهین آمیز، دخالت بی مورد در امور شهرداری و توهین به شهردار و ... عواملی هستند که از توان کاری شهردار کاسته است.

در یکی دو سال اخیر به دلیل لوله کشی های گاز، آب و فاضلاب که نیاز مبرم شهر بوده صدها کیلومتر حفاری انجام شده و ترمیم آسفالت به دلایل متعدد به نحو مطلوب و کامل انجام نپذیرفته و در واقع با سرعت فراوان حفاری تا حدودی اجتناب ناپذیر بوده است، این هم مستمسکی برای تخریب شهردار و عوامل شهرداری بوده است.

مع ذالک با توجه به شرایط فوق برای حفظ حرمت، عزت و شخصیت شهردار و جلوگیری از هتک حرمت و ترور شخصیت ایشان با استعفای شهردار هیچ مخالفتی نداشته تا بدین وسیله به جایگاه اجتماعی ایشان بیشتر از این لطمه وارد نشود.

استعفای دسته جمعی ما برای عده ای از شهروندان عزیز به معمایی تبدیل شده که قطعا با تعقل بیشتر و بررسی همه جانبه مسائل، خود تا حد زیادی این معما را حل خواهند کرد در صورتی که لازم باشد مسائل دیگری نیز به محضر مردم بیرجند ارائه خواهد شد.