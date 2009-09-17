جمهوری "آذربایجان" در تب و تاب برگزاری روز جهانی قدس

ماه پرهیز کاری آرام آرام به سرانجام می رسد تا آخرین آدینه آن رخ نماید، آدینه ای که به نماد عزت خواهی آزادگان عالم تبدیل شده و در آن مسلمانان با تمام وجود ظلم ستیزی خود را به نمایش می گذارند و همراهی خود با مردم رانده شده از خانه و کاشانه فریاد می زنند. روز جهانی قدس فرا می رسد تا یکبار دیگر نام و یاد ابر مرد تاریخ معاصر جهان بر سر زبانها بیفتد و مسلمانان یکپارچه برای آزادیخواهی قدس فریاد برآورند.

نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان تحت عنوان روز جهانی قدس از بدیعترین و ماندگارترین اقدامات حضرت امام خمینی(ره) است که باعث شد نه تنها مسئله غصب قبله اول مسلمانان بلکه فراتر از آن بحث اشغالگری با نفرت عمومی مردم دنیا مواجه شود.امروزه این نامگذاری به بزرگترین مانع فراروی صهیونیستها برای تحریف تاریخ فلسطین به منظور مشروعیت بخشی به موجودیت نامشروع خود تبدیل شده است.

روز جهانی قدس در کنار دو نتیجه ارزشمند فوق آثار دیگری نیز به همراه داشته که از جمله آنها می توان به زنده نگه داشتن نور امید در دل مردم مظلوم فلسطین و تجلی وحدت و اراده مسلمانان در یک روز خاص اشاره کرد.

هر ساله که روز قدس نزدیک می شود شور و شوق و صف ناشدنی مسلمانان و حتی برخی غیر مسلمانان را فرا می گیرد ولی همه مسلمانان در شرایط یکسانی این روز را سپری نمی کنند.

حدود یک و نیم میلیارد مسلمان را از حیث آزادی عمل جهت برگزاری مراسم روز جهانی قدس می توان به چهار گروه تقسیم کرد: الف) مسلمانان کشورهای اسلامی که با همراهی کامل دولت خود خشم و نفرت خویش را از رژیم صهیونیستی ابراز می دارند؛ ب) مسلمانان کشورهای اسلامی که بدون حمایت دولت خود مراسم روزجهانی قدس را برگزاری می کنند؛ ج) مسلمانان کشورهای اسلامی که جهت بزرگداشت روز جهانی قدس با مخالفت، ارعاب و عکس العمل منفی و شدید دولت خود مواجه هستند؛ د) مسلمانان کشورهای غیراسلامی که در اقلیت هستند.

بر اساس تقسیم بندی فوق، ایران از معدود کشورهایی است که مردم آن با حمایت و پشتیبانی کامل دولت خود، خشم و انزجار خویش را از وحشیگری رژیم صهیونیستی ابراز می دارند که این موضوع نشان از همدلی مردم و حکومت در ایران اسلامی است.

مسلمانان برخی کشورهای عربی را می توان در ردیف کشورهای گروه دوم قرار داد. در این کشورها گرچه مردم با مخالفت علنی دولتها برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس مواجه نیستند اما هیچگونه حمایتی نیز از آنها به عمل نمی آید.

اما گروه سوم مسلمانان برای بزرگداشت روز جهانی قدس با مخالفت، ارعاب و عکس العمل شدید دولت خود مواجه هستند. مصداق این نمونه دومین کشور شیعی دنیا "جمهوری آذربایجان" است.

جمهوری آذربایجان که امسال هجدمین سال استقلال خود پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی را پشت سر می گذارد از جمله مناطقی است که 181 سال قبل در نتیجه دو عهدنامه تحمیلی گلستان و ترکمان چای از ایران منتزع و به امپراطوری روس تزار واگذار شد.

این کشور پس از فروپاشی شوروی سابق، استقلال یافته و در حال حاضر با جمعیتی بیش از هشت میلیون نفر که 95 درصد آن را مسلمانان و 80 درصد را نیز شیعیان تشکیل می دهند تحت حکومتی لائیک ادامه حیات می هد.

گر چه مردم جمهوری آذربایجان پس از جدایی از ایران تحت شدیدترین فشارها، شکنجه ها، تبعیدها، اعدامها و محرومیتها بوده اند تا از فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی خود دست بردارند اما این مردم توانسته است نه تمام بلکه بخشهایی از هویت راستین خود را حفظ کند که بزرگداشت مناسبتهای دینی و ملی توسط آنان یکی از نشانه های صدق ادعای فوق است.

گذشته از برخی آئینهای باستانی، ملی و دینی مشترک با ایران، روز جهانی قدس از جمله مناسبتهایی است که مردم جمهوری آذربایجان بر خلاف خواست حکومت و با وجود مخالفت، ‌ممانعت و دستگیری در مسیر بزرگداشت آن گام بر می دارند.

اما مبانی و دلایل بزرگداشت روزجهانی قدس توسط مردم جمهوری آذربایجان چیست.

الف) مردم مسلمان جمهوری آذربایجان همانگونه که در ایجاد و تکامل فرهنگ وهویت اصیل ایرانی - اسلامی نقش داشته اند امروزه نیز میراث دار بخشهایی از فرهنگ فوق است. تلاش مردم آذربایجان برای بزرگداشت روز جهانی قدس در حقیقت تلاش آنان برای احیای هر چه بیشتر فرهنگ ایرانی - اسلامی است چرا که آنان روز قدس را یادگار همیشه جاوید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می دانند. در حقیقت روز قدس در بین مردم مسلمان آذربایجان علاوه بر اینکه روز اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی است روز تجدید اعلام علاقمندی مردم آذربایجان به امام خمینی محسوب می شود.

ب) مردم مسلمان جمهوری آذربایجان که پس از استقلال در مسیر احیای ارزشهای اسلامی قرار گرفته اند تلاش می کنند با بزرگداشت روز قدس علاوه بر اینکه به تکلیف دینی خود عمل می کنند خود را جزئی از جهان اسلام معرفی کنند.

ج) شاید در حال حاضر مردم جمهوری آذربایجان بیش از سایر مسلمانان غم و اندوه مردم مظلوم فلسطین را احساس کنند چرا که غم آوارگی بر شانه های بیش از یک میلیون آذری سنگینی می‌کند. در حال حاضر بیش از 20 درصد خاک آذربایجان در اشغال کشوری دیگر است و از هر هشت نفر آذری یک نفر از خانه و کاشانه خود آواره شده است. لذا مردم مسلمان جمهوری آذربایجان می کوشند با بزرگداشت روز قدس ضمن اعلام همدری با مردم مظلوم فلسطین لزوم آزادی قره باغ و سایر مناطق اشغالی خود را نیز مورد تاکید قرار دهند.

د) رژیم صهیونیستی از جمله بازیگران منطقه ای فعال در خصوص مسائل آذربایجان است که علیرغم ظاهرسازیها نقش منفی در مسائل این کشور به ویژه استمرار اشغال قره باغ داشته است. دولتمردان جمهوری آذربایجان که با هدف برخورداری از حمایت لابی صهیونیسم در باز پس گیری مناطق اشغالی مبادرت به برقراری و تثبیت روابط با این رژیم کرده اند تا کنون هیچگونه کمکی در این خصوص دریافت نکرده اند. با اینحال اما رژیم صهیونیستی توانسته است با امنیتی کردن فضای آذربایجان و به طرق گوناگون مانند تاسیس بنیادهای خیریه و... در اقتصاد و سیاست جمهوری آذربایجان نفوذ کند.

امروزه مردم جمهوری آذربایجان از وضعیت فوق و نیز از اینکه شاهد تامین بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز اسرائیل از طریق آذربایجان هستند سخت ناراضی بوده و خواهان اعلام نارضایتی خود از هر طریق ممکن هستند.

نمونه این مدعا عکس العمل شدید مردم آذربایجان در برابر خبر افتتاح پارک دوستی اسرائیل در این کشور طی سال 1387 و نیز اعتراض گسترده به سفر اخیر رئیس جمهور اسرائیل به آذربایجان در همین راستا قابل ارزیابی است.

لذا بزرگداشت روز جهانی قدس توسط مردم آذربایجان در حقیقت اعتراض آنان به سیاستهای این رژیم در قبال کشورشان نیز به شمار می آید.

بزرگداشت روز جهانی قدس در جمهوری آذربایجان پس از شکست اسرائیل از حزب الله لبنان در سال 1385 شکل جدی تری به خود گرفته و پس از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و در نهایت با پیروزی مردم فلسطین در جنگ 22 روزه تقویت شده است.

در حال حاضر با نگاه اجمالی به اوضاع جمهوری آذربایجان می توان چنین استنباط کرد که روز جهانی قدس امسال در شرایط متفاوتی نسبت به سالهای گذشته برگزار خواهد شد.

نخست اینکه سفر اخیر رئیس جمهور منفور اسرائیل به آذربایجان و سرکوب اعتراضات مردمی توسط پلیس و نیروهای امنیتی این کشور که تحت نظر مامورین موساد فعالیت می کردند موجب رنجش شدید مردم به ویژه گروههای اسلامی آذربایجان شده است.

دوم، سیاست مسجد ستیزی دولتمردان آذربایجان که از چندی قبل آغاز شده و تا کنون به تخریب و تعطیلی چندین مسجد از جمله مسجد حضرت محمد(ص) ، مسجد شهدا، مسجد اهل بیت، مسجد شهرستان یولاخ و...منجر شده خشم مردم و گروههای اسلامی را در پی داشته است.

تظاهرات روز سه شنبه، 10 شهریور ماه جاری تعداد زیادی از مردم باکو در اعتراض به تلاش دولت جهت تخریب مسجد "فاطمه زهرا (س)" واقع در اراضی بخش سوراخانی باکو نشانی از این موضوع است.

با توجه به آنچه گفته شد، انگیزه و اراده مردم و گروه های اسلامی آذربایجان برای برگزاری با شکوه مراسم روز جهانی قدس بیش از پیش افزایش یافته است. مردم آذربایجان در حال حاضر خود را برای یزرگداشت این روز آماده می کنند.

دولت آذربایجان نیز که پس از سفر اخیر پرز به این کشور سیاستهای ضد دینی خود را تشدید کرده است قانون آزادی اعتقادات دینی این کشور را تغییر داد تا محدودیتی بیش از پیش برای ترویج آموزه های اسلامی و شیعی در این کشور اعمال کند.

در آستانه روز قدس، احضار مسئولان گروههای اسلامی و اعلام ممنوعیت هر گونه تجمع در روز قدس به آنها در این کشور افزایش یافته است. ضمن اینکه نیروهای امنیتی آذربایجان در حال آماده باش هستند و سفارت اسرائیل در آذربایجان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است.

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به نظر می رسد مردم و گروههای اسلامی جمهوری آذربایجان در ادامه حرکت خود که از چندین سال قبل شروع شده امسال با توجه به تشدید سیاستهای ضد دینی دولت خود گسترده تر از سالهای قبل در راستای بزرگداشت روز جهانی قدس اقدام کنند.

در همین حال، دولت آذربایجان نیز در عمل به ماموریت ابلاغی از سوی رژیم صهیونیستی شدیدتر از گذشته درصدد ایجاد مانع برای برگزاری مراسم روز جهانی قدس در آذربایجان است.

در این این شرایط اما به اعتقاد کارشناسان سیاسی، ایجاد مانع در برابر خواست مردم مسلمان و شیعه آذربایجان را تنها منجر به تعمیق بی اعتمادی مردم نسبت به دولت خواهد انجامید.

به اعتقاد مردم این کشور نیز دلبستگی به حمایت رژیم اشغالگر اسرائیل که طی سالهای اخیر ضعف خود را در مقابل دو جنبش مردمی حماس و حزب الله نشان داده است به منظور آزاد سازی قره باغ و سایر مناطق اشغالی رویایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد.

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تبریز - حسن گلی