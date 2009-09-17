130 فعالیت فرهنگی و ورزشی در مدارس گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر جباری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این فعالیتها در قالب نمایه سالانه با توجه به قابلیتهای هر شهر و منطقه به معاونتهای سراسر استان ابلاغ شده است که شهرستانها و مناطق، براساس ویژگیهای اقلیمی و مخاطبین برای عملیاتی شدن غیرمتمرکز آنها اقدام می کنند.

وی، از جمله این طرحها را اجرای طرح کتابداری الکترونیکی در مدارس متوسطه استان بیان کرد و توضیح داد: در این طرح نقش شوراهای دانش آموزی به منظور ایفای نقش ها به وضوح دیده می شود.

جباری خاطرنشان کرد: اجرای طرح حقوق شهروندی در مقطع ابتدایی از دیگر طرحهاست که با کمک حوزه مشاوره وسازمان بهزیستی اجرا خواهد شد.

معاون پرورشی، تربیت بدنی و بهداشت سازمان آموزش و پرورش گلستان، طرح رادیو مدرسه، طرح تعمیق و گسترش فرهنگ نماز، طرح همیار مشاور، طرح بازیهای بومی و محلی و غیره ، طرح های پرورشی دیگری است که در طول سال تحصیلی جدید اجرا می شود.

جباری گفت: طرح های فوق با توجه به سن مخاطب برای سراسر استان هدفگذاری شده است و با توجه به اینکه بودجه آموزش و پرورش از سال قبل متمرکز شده است، اعتبارات این طرحها از محل اعتبارات وزارتخانه، سهم استانی و سرانه پرورشی مدارس و مشارکت سایر دستگاهها ( در طرحهای مشترک) تامین خواهد شد.