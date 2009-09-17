جریمه و محرومیت برای جلال اکبری/ احضار مسئولان تراکتورسازی به کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و صبای قم جلال اکبری و محسن بیات با هم درگیر شدند که همین درگیری موجب اعمال جریمه و محرومیت برای آنها از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد. بر این اساس جلال اکبری به مدت یک جلسه از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقات محروم و به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محسن بیات نیز به مدت یک جلسه محرومیت از همراهی تیم صبای قم و پرداخت 30 میلیون جریمه نقدی محکوم شد.

بدین ترتیب جلال اکبری پس از دو جلسه محرومیت از همراهی پرسپولیس در دیدار با تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شاهین بوشهر از دیدار روز یکشنبه این تیم مقابل راه آهن شهرری اجازه حضور در ترکیب سرخپوشان را خواهد داشت. محرومیت او در دیدار مقابل ذوب آهن به واسطه کارت قرمزی بود که در پایان دیدار پرسپولیس - صبای قم دریافت کرد و در بازی برابر شاهین بوشهر نیز محرومیت یک جلسه‌ای کمیته انضباطی را پشت سر گذاشت.

همچنین سیاوش اکبرپور، مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل تخلفات صورت گرفته از سوی وی در دیدار تیمش با تراکتورسازی تبریز به کمیته انضباطی احضار شد. این بازیکن باید روز دوشنبه هفته پیش رو (30 شهریورماه) در کمیته انضباطی حاضر شده و از اتهام وارده به خود دفاع کند.

مدیرعامل و سرپرست تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز نیز جز احضارشدگان به کمیته انضباطی هستند. در پی بروز تخلفات مختلف از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز در بازی مقابل استقلال تهران، ناصر شفق، مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی به همراه حسن آذرنیا، سرپرست تیم فوتبال این باشگاه روز شنبه 28/6/88 باید در کمیته انضباطی حضور یافته و توضیحاتی را ارائه دهند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده است، عدم حضور مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز صدور دستور موقت دایر بر محرومیت تیم فوتبال این باشگاه تا اطلاع ثانوی را به همراه خواهد داشت.