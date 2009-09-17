سهم پیشکسوتان از توجه ویژه مسئولان تنها یک قبر رایگان است

کیومرث ملک مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این پیشکسوتان از سالیان گذشته برای پایداری هنر اجرای نقش در کشور تلاش کرده اند و کم توجهی به وضعیت آنها حق آنها نیست.

وی ادامه داد: پیشکسوتان بازیگری در سنین پیری و از کارافتادگی بیشتر از مواقع دیگر به حمایتها و توجه خاص مسئولان نیاز دارند و نباید به گونه ای عمل شود که همه زحمات آنها نادیده گرفته شود.

این هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون بیان کرد: عادت کرده ایم تنها وقتی که یک هنرمند از دنیا می رود به فکر او باشیم و تا وقتی که هست، کسی حالش را نمی پرسد.

ملک مطیعی عنوان کرد: تنها یک قبر مجانی جوابگوی نیازهای پیشکسوتان بازیگری نیست و بسیاری از آنها در زمان حیات خود نیز نیازمند حمایت مسئولان ذیربط هستند.

کم توجهی به بازیگران پیشکسوت در شان یک کشور فرهنگی نیست

این پیشکسوت بازیگری در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: ایران یک کشور فرهنگی است و کم توجهی به بازیگران پیشکسوت در شان یک کشور فرهنگی نیست.

ملک مطیعی اضافه کرد: در حال حاضر بعضی از بازیگران پیشکسوت از عهده مخارج زندگی خود برنمی آیند و وزارت ارشاد هم ماهانه تنها 110 تا 120 هزار تومان به آنها کمک می کند که این مبلغ، جوابگوی همه نیازهای آنها نیست.

وی با بیان اینکه وزارت ارشاد وظایف خود در مقابل بازیگران پیشکسوت را انجام نداده و در حق آنها اجحاف کرده است، افزود: بسیاری از پیشکسوتان بازیگری سالها مشکلات مختلف را به جان خریده و با وجود همه مسائل به کار خود ادامه داده اند و اگر پایداری آنها نبود، شاید وضعیت کیفی بازیگری در کشور به سطح کنونی نمی رسید.

این هنرمند بازیگر یادآور شد: ضرورت توجه به مشکلات مالی بازیگران پیشکسوت وقتی بیشتر محسوس می شود که به یاد آوریم بسیاری از آنها وارد مرحله پیری شده اند و دیگر توان ظاهر شدن در برنامه های سینما، تلویزیون و تئاتر را ندارند که از این جهت نمی توانند درآمدزایی دیگری برای خود داشته باشند.