آب بهای 18 درصد مشترکان خراسان جنوبی رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری پیش از ظهر پنج شنبه درمراسم تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضلاب قاین با بیان اینکه ایران در آستانه بحران آب قرارداشته و بارندگی های متوسطه 30 ساله ایران حدود 250 میلی متر است، افزود: در خراسان جنوبی این میزن به 150 میلی متر در سال می رسد.

وی اضافه کرد: برداشت آب از سفره های زیر زمینی به گونه ای است که سالانه 150 میلیون متر مرکعب با کمبود آب در دشت های استان مواجه هستیم.

طاهری به رشد شتابان جمعیت و افزاتیش نیاز آب و تسعه صنعت و بخش کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: باید بازنگری ها در همه بخش ها صورت گیردئ.

وی عنوان کرد: هفت درصد آب تولیدی به مصرف آب شهری و روستایی، 12 درصد صنعت و 91 درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود که باید توجه ویژه ای به این مقوله داشت.

طاهری به وجود حدود 100 هزار انشعاب آب در استان اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد 18 هزار معادل 18 درصد مشترکان زیر هففت متر مکعب آب استفاده می کنند که قبوض آب بهای آنان رایگان صادر می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: 51 درصد مشترکان در خراسان جنوبی زیر 20 متر مکعب که الگوی مصرف در استان است به نرخ سال 1383 قیمت آب بها پرداختا می کنند.

طاهری قیمت تمام شده هر متر مکعب آب در استان را 180 تومان اعلام کرد و ادامه داد: در مجوع در بخش خانگی، صنعتی و اداری برای هر مکتر مکعب 70 تومان پرداخت می شود که 110 تومان در هر متر مکعب به شرکت زیان وارد می شود.

وی در خصوص شبکه توزیع آب قاین نیز، خاطر نشان کرد: با اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب در شهرستان قاین هدر رفت آب به کمتر از 28 درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در پایان تکمیل آبرسانی و اصلاح شبکه آب در قاین و خضری، نصب و بازسازی انشعابات، تعویض کنترهای معیوب، بازسازی منابع آب و بهداشت کیفیت آب، احداث و تجهیز آزمایشگاه آب و احداث ساختمان اداری آب و فاضلاب قاین و پیگیری مجدانه برای انجام پروژه های بخش آب و فاضلاب در شهرستان قاین را زا جمله اقدامات صورت گرفته در این شهرستان برشمرد.