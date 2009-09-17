به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش امروز در مراسم تودیع خود از مدیرعاملی گروه خودروسازی سایپا که با حضور رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و مدیران ارشد صنعت خودروسازی کشور برگزار شد، گفت: نعمت الله پوستین دوز مدیرعامل جدید این گروه از خانواده صنعت خودروسازی است که می تواند مسیر توسعه ای سایپا را بهتر از گذشته ادامه دهد.

وی با بیان اینکه "در دوران مدیریتی خود ادغام خودروسازان را به هیچ عنوان ول نکردم"، افزود: امروز هم با سربرگ ایران خودرو مطالب خودم را نوشته ام تا بگویم سربرگهای این دو گروه خودروسازی را ادغام کرده ام.

بذرپاش خطاب به مدیرعامل جدید گروه خودروسازی ساپیا گفت: ادغام خودروسازان را پیگیری کنید.

تولید برند ملی از نان شب واجبتر بود

وی در ادامه با اشاره به عملکرد خود در گروه خودروسازی سایپا، اظهارداشت: تولید برند ملی برای این گروه خودروسازی از نون شب واجب تر بود که خوشبختانه با تلاشهای مدیریتهای سابق و فعلی این کار با تولید اولین خودروی ایرانی با نام "مینیاتور" عملیاتی شد.

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا معتقد است اگر اگر کار صورت نمی گرفت، سایپا تا 4 سال آینده از سایر شرکتهای خودروسازی عقب می افتاد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به ارائه محصولات جدیدتر در دوران مدیریت "پوستین دوز"، گفت: بنده معتقدم تا چند سال آینده می تواند خانواده محصولات سایپا گسترده تر شود.

کاش رویانیان تولید پراید را می خواباند

بذرپاش از رشد 15 درصدی تولید خودرو، 18 درصدی ارزش فروش، کسب بالاترین سود در بین شرکتهای خودروسازی، بازده 17.5 درصدی در بازار سرمایه و افزایش بهره وری در سال 87 خبرداد و با اشاره به افزایش 11 درصدی کیفیت تولید پراید، به صورت شوخی خطاب به سردار محمدرضا رویانیان مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که پیش از این رئیس راهنمایی و رانندگی بود، گفت: "سردار رویانیان از راهنمایی رانندگی رفتند ولی کاش تولید پراید را می خواباند."

افتتاح فاز اول تغییر خط تولید پراید تا 9 ماه دیگر

وی با اعلام اینکه فاز اول تغییر خط تولید پراید تا 9 ماه آینده اجرایی می شود، در عین حال گفت: گروه خودروسازی سایپا می تواند 4 برند ملی داشته باشد که این شدنی است.

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا از رشد 41.7 درصدی صادرات، 10.7 درصدی تولید و 3.1 درصدی سود عملیاتی سایپا در سال 87 خبر داد و اعلام کرد صادرات این گروه خودروسازی در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه کارخانه سایپا کاشان قرار بود امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد، گفت: باتوجه به مشغله کاری رئیس جمهور افتتاح این کارخانه به دو هفته دیگر موکول شد.