بازارهای سطح شهر یزد نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدعلی میرحسینی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات پنج‌ شنبه‌ بازارهای یزد در شورای شهر اظهار داشت: به منظور ساماندهی این بازارهای موقتی، هشت مصوبه به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه بیان داشت: بر اساس این مصوبه قرار است اداره اماکن نیروی انتظامی با همکاری پیمانکار مربوطه نسبت به شناسایی و تعیین صلاحیت تک‌ تک افرادی که در محل پنج ‌شنبه بازارها غرفه دارند، اقدام کند.

وی افزود: راهنمایی و رانندگی نیز باید بررسی ‌های لازم را در زمینه مسائل ترافیکی و پارکینگ مناسب بررسی کند و در صورتی‌ که در محل این بازارها، مشکلات ترافیکی وجود داشت، مراتب را به کمیسیون اعلام کند.

میرحسینی همچنین خاطرنشان کرد: پیمانکار پنج‌ شنبه‌ بازارهای سطح شهر نیز موظف به انجام هماهنگی ‌های لازم با اداره بازرگانی استان یزد هستند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه به نظر می‌ رسد نظارت بر بازار روزها و انجام مزایده و سایر امور در حوزه فعالیتهای سازمان پارکها و فضای سبز نیست، کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک پیشنهاد می‌ دهد تا وظیفه نظارت، اجرا و سیاستگذاری به سازمان رفاهی، تفریحی شهرداری یزد واگذار شود.

میرحسینی عنوان کرد: با توجه به اینکه مزایده بر مبنای 80 واحد صنفی جهت روز بازار در نظر گرفته شده است در صورتی‌ که پیمانکار به هر علتی اضافه بر 80 واحد در محل به کار گرفت، ضمن بررسی انگیزه وی و برخوردهای لازم، شهرداری موظف است بابت هر واحد صنفی مازاد به نسبت 80 واحد مشخص شده، مبلغ مربوطه را از پیمانکار دریافت کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر یزد همچنین یادآور شد: تا زمانی‌ که پیمانکار مربوطه مجدانه در راستای مصوبات شورای شهر و ابلاغیه‌ های فرمانداری و شهرداری و سایر مراجع اقدام می ‌کند، باید مورد پشتیبانی و حمایت شورا و شهرداری و سایرمراجع قرار گیرد.

وی همچنین عنوان کرد: تمامی فروشندگان پنج ‌شنبه‌ بازارها باید ملزم به رعایت شئون اسلامی و هنجارهای جامعه باشند و در صورتی‌ که از این موضوع تخطی شود، شهرداری و پیمانکار می ‌توانند نسبت به حذف آنها از روز بازار اقدام کنند ضمن اینکه این موضوع شامل حال پیمانکار مربوطه نیز خواهد شد.

میرحسینی پیشنهاد کرد: فروشندگانی که در روز بازار به ‌کار گرفته می‌شوند باید از افراد نیازمند فاقد مغازه و شغل باشند تا ضمن رفع نیاز مردم، ایجاد اشتغال برای طبقات کم درآمد نیز صورت گیرد که در این زمینه باید از نظرات کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی نیز بهره‌گیری شود.

در جلسه کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک امروز شورای شهر یزد علاوه بر مصوبات ساماندهی پنج شنبه‌بازارها، چهار طرح اجرایی گذرهای 14 متری قندهاری حسن آباد، بهاران، 12 متری چمران و 14 متری شهید احمد حسینی نیز مورد تصویب اعضای این کمیسیون قرار گرفت.