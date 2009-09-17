به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلمساز بریتانیایی جایزه خود را روز 12 دسامبر در جریان معرفی برگزیدگان بیست و دومین دوره اهدای جوایز فیلم اروپایی به پاس مشارکت در ارتقای سطح سینما و مجموعه فیلمهای خود دریافت میکند. جودی دنچ و شان کانری هم پیش از لوچ این جایزه را گرفتهاند.
آخرین فیلم وی در مقام کارگردان "در جستجوی اریک" است که امسال در فهرست اولیه فیلمهای برگزیده جوایز فیلم اروپایی قرار دارد. کن لوچ فعالیت حرفهای را با حضور در تلویزیون آغاز کرد و سال 1967 با "گاو بیچاره" وارد سینما شد. او با درام Kes جایگاه خود را به عنوان فیلمسازی با دغدغههای اجتماعی سیاسی تثبیت کرد.
لوچ سال 1991 با "ریف ـ رف" جایزه بهترین فیلم اروپایی سال را برد و با "بادی که مرغزار را تکان داد" توانست جایزه نخل طلایی بهترین فیلم جشنواره کن 2006 را از آن خود کند. او امسال با تحریم چند جشنواره که از حمایت مالی رژیم صهیونیستی استفاده کردهاند به چهرهای خبرساز در دنیای فیلم و سینما تبدیل شد.
فیلمساز سرشناس بریتانیایی که همواره منتقد سرسخت سیاستها و اقدامهای رژیم صهیونیستی در قبال فلسطین و لبنان بوده، مدیران جشنواره فیلم ادینبورگ امسال را به شرکت ندادن فیلم خود در این جشنواره تهدید و در اعتراض به حمایت مالی اسرائیلیها از جشنواره فیلم ملبورن از حضور در آن خودداری کرد.
از دیگر فیلمهای بریتانیایی که برای جوایز فیلم اروپایی امسال نامزد شدهاند میتوان به "استخر ماهی" آندریا آرنولد و "میلیونر زاغهنشین" دنی بویل اشاره کرد که فیلم اخیر در مراسم اسکار پارسال هشت جایزه از جمله اسکار بهترین فیلم را برد. بیست و دومین دوره مراسم اهدای جوایز فیلم اروپایی در آلمان برگزار میشود.
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