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۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

بارش برف ارتفاعات علم کوه کلاردشت را سفید پوش کرد

بارش برف ارتفاعات علم کوه کلاردشت را سفید پوش کرد

ساری - خبرگزاری مهر: بارش برف در هشتاد و هشتمین روز سال 88 ارتفاعات علم کوه بخش کلاردشت شهرستان چالوس را سفیدپوش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، در آخرین روزهای فصل تابستان و در آستانه فصل پاییز بارش برف ارتفاعات علم کوه، تخت سلیمان، سیاه کمان را تا ارتفاع دو هزار و 500 متری سفید پوش کرد.

قرارگاه کوهنوردی رودبارک با اعلام این خبر گفت: بارش برف در پی سرد شدن دو روزه اخیر هوا و بارش باران و رعد برق شب گذشته بوده است.

ارتفاع برف در برخی از قسمتهای بالادست بیش از 10 سانتی متر گزارش شده است. در حال حاضر هفت کوهنورد آلمانی در منطقه حصارچال علم کوه حضور دارند.

فرضی، مسئول قرارگاه رودبارک گفت: طی شش ماهه اول سال تاکنون بیش از پنج هزار کوهنورد ایرانی و 100 کوهنورد خارجی به ارتفاع علم کوه و تخت سلیمان صعود کردند.

ارتفاع علم کوه و تخت سلیمان با 4800 و 4822 متر دومین قله بلند ایران در منطقه کلاردشت بوده که 50 قله بیش از چهار هزار متر در این منطقه وجود دارد.

کد مطلب 948879

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