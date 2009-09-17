مراکز قرآنی استان یزد باید منسجم تر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت‌ الاسلام محمدهاشم جبل‌ عاملی ظهر پنجشنبه در دیدار با جامعه قرآنی استان یزد اظهار داشت: این در حالی است که می‌ توانیم با برطرف کردن موانع موجود و استفاده از استعدادهای قرآنی استان به مرحله‌ ای خوب و ایده ‌آل در این زمینه دست یابیم.

وی به نخبگان استانی توصیه کرد: با بیان نظرات خود اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد را در برگزاری محافل و مسابقات قرآن یاری کنند و استان دارالعباده و دارالعلم یزد را به استان دارالقرآن تبدیل کنند.

جبل‌عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد عنوان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در کل کشور 13 دانشکده علوم قرآنی دارد که یکی از آنها با حدود 300 دانشجو در استان یزد و در شهرستان میبد قرار دارد.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به غفلت مردم از قرآن و آموزه‌ های قرآنی اظهار داشت: در دنیای امروز علت عمده انحراف مسلمانان همچنین بشریت، دوری از قرآن و آموزه‌ های قرآنی است.

وی افزود: همانطور که خداوند در آیات قرآن فرموده است، قرآن خود هدایتگر است و مسیر حق و باطل را به انسان نشان می‌ دهد و این کتاب الهی، کلام خدا با رسول اکرم (ص) است.

وی خاطرنشان کرد: قرآن یکی از زنجیره‌ های ارتباط خدا با بشر است و شایسته نیست که این زنجیره به دست انسان قطع شود.

جبل‌عاملی در ادامه عقل، انبیاء و کتب آسمانی را از موهبتهای الهی برای جلوگیری از ضلالت و گمراهی دانست و بیان داشت: هدایتهای دلسوزانه و پدرانه انبیا و آموزه‌ های قرآن و هدایت صحیح عقل، راه نجات را برای انسان روشن می ‌سازد.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی، قرآن تا حدود زیادی مورد توجه عامه مردم و مسئولان قرار گرفته است، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب طی سال چندین جلسه برای حل مسائل قرآنی تشکیل می ‌دهند و با عشق و ارادت و علاقه مسائل را پیگیری می ‌کنند و یکی از مهمترین دغدغه‌ های ایشان ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اسلامی است.

جبل‌ عاملی اظهار امیدواری کرد: با حضور و فعالیت بیش از پیش جامعه قرآنی در کشور به ویژه در استان یزد شاهد بهره‌ مندی روزافزون از قرآن و کلام وحی باشیم.