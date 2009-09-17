عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: باشگاه ابومسلم مشهد از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تعلیق شده است. با این وجود دیدار روز شنبه تیم فوتبال این باشگاه مقابل پیکان قزوین در هفته هفتم لیگ برتر طبق برنامه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بر اساس حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در صورتی که باشگاه ابومسلم مشهد برای پرداخت مطالبات خود اقدام نکند حکم تعلیق تیم فوتبال این باشگاه پس از دیدارهای هفته هفتم اعمال خواهد شد.

تیم فوتبال ابومسلم مشهد در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر روز شنبه هفته پیش رو (28 شهریورماه) در ورزشگاه شهید رجایی قزوین به دیدار پیکان این شهر می رود.