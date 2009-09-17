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۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹

مدیرعامل جدید سایپا:

آماده همکاری مشترک با ایران خودرو هستیم

آماده همکاری مشترک با ایران خودرو هستیم

مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا از آمادگی برای همکاری مشترک با گروه صنعتی ایران خودرو به منظور استفاده بهتر از ظرفیتهای این دو گروه خودروسازی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله پوستین دوز امروز در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا که با حضور رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و مدیران ارشد صنعت خودروسازی کشور برگزار شد، گفت: مسیر صحیحی در سایپا شروع شده است که قطعا این مسیر را تداوم خواهیم داد.

وی از قطعه سازی ، تولید خودرو و خدمات پس از فروش به عنوان مراحل گذار صنعت خودروسازی در دهه های گذشته یاد کرد و گفت: مدیریت سابق گروه خودروسازی سایپا با شجاعت و ریسک پذیری این گروه را صاحب برند ملی کرد. برهمین اساس، مینیاتور در آینده ای نزدیک وارد بازار خواهد شد.

پوستین دوز از مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو خواست تا با همکاری مشترک، زمینه های استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود در دو گروه خودروسازی را فراهم کند.

مدیرعامل جدید گروه خودروسازی در پایان تاکید کرد با کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و توانمندسازی فنی، حرکت را در این گروه خودروسازی جلو خواهیم برد.

کد مطلب 948890

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