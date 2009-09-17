گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- به همت مدیریت تبیان اصفهان، ویژه نامه روز جهانی قدس در خروجی این سایت قرار گرفت. در این ویژه نامه ضمن اشاره به بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون روز جهانی قدس، در خصوص دستاوردهای این روز بزرگ نیز مطالبی بیان شده است.

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: تبلیغ دین، امری حساس وظریف است. حجت اسلام ایزانلو در جمع مبلغان و مبلغات بجنورد افزود: مبلغ دین نباید کار خود را ساده وآسان بگیرد و در حد مشاغل ساده و عادی با آن برخورد کند وبادقایق آن بیگانگی نشان دهد. وی اظهار داشت: مبلغ دین باید خود را همچون طبیب حاذق وخردمند بداند و بیمار خود را به دقت معاینه کند، دردهای اورا بشناسد، بیماریهای او را طبقه بندی کند وبرای درمان بیماریهای سخت وخطر ساز فوریت قائل شود.

- فرماندار سوادکوه مازندران در جلسه شورای اداری این شهرستان که در سپاه سوادکوه برگزار شد، تاکید کرد: احیای برنامه های قرآنی در ماه رمضان توسط اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه ستودنی است. علی محمد صمدیان با اشاره به تلاشهای انجام شده در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: از دستگاههای اجرایی فعال در ماه رمضان به خاطر اجرای برنامه های فرهنگی و حمایتی تشکر می کنیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بر حفظ جایگاه ولایت در ظرفیت زمانی فعلی تاکید کرد. حجت الاسلام سیدجعفر مرتضوی در جمع روزه داران حسینیه موسی بن جعفر(ع) وردنجان با اشاره به نزول قرآن و بیان احکام پنجگانه اسلام(نماز،روزه،زکات،حج و ولایت) بر اهمیت ولایت و جایگاه ان تاکید کرد و افزود: معرفت شناسی و امام شناسی ضرورت جامعه امروز ماست.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: مردم ایران با شرکت گسترده در راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از انتفاضه مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌دارند. حجت الاسلام دکتر سیدشکرالله زندوی با تاکید بر اینکه روز قدس روز مبارزه با اسرائیل و همچنین روز مبارزه با استکبار، استبداد و کفر است، اظهار داشت: مسلمانان و امتهای آزادی ‌خواه جهان باید حداقل با شعار و حرکت و با همدلی و وحدت، مبارزه جدی خود را با تفکرات وحشیانه آغاز کنند.

- به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آق قلای گلستان، اولین جلسه کارگروه فرهنگی هفته دفاع مقدس در سالن جلسات این اداره برگزار شد. در این جلسه حجت الاسلام محمدعلی رخشان، مسئول اداره تبلیغات اسلامی آق قلا ضمن تبریک به مناسبت فرار رسیدن روز قدس و هفته دفاع مقدس گفت: امیدواریم شاهد موج عظیمی از شور و شعور در این شهرستان به همت مردم ولایت مدار این خطه باشیم. در این جلسه مقرر شد، شب شعر و خاطره هفته دفاع مقدس در سالن امام خمینی(ره) شهرستان در تاریخ 15 مهر ماه پنجمین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شود.

- مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: بیش از 60 هزار نیروی قرآنی در این استان مشغول فعالیت هستند. سعید قربانی با اشاره به استقبال عالی مردم مازندران خاطرنشان کرد: بیش از 60 هزار نیروی قرآنی متخصص در این استان مشغول فعالیت هستند که این افراد شامل مربیان، اساتید و داوران قرآنی می شوند. وی یادآور شد: در این میان بیش از 100 قاری برجسته و نیز 100 حافظ کل قرآن که دارای عناوین استانی، کشوری و بین المللی هستند، نیز در مازندران فعالیت می کنند.

- جلسه برنامه ریزی به منظور برگزاری باشکوهتر نماز عید سعید فطر با حضور مسئولان شهرستان دره شهر ایلام برگزار شد. این جلسه در محل دفتر امام جمعه دره شهر برگزارشد.

- نود و یکمین جلسه خانه فیلم کوتاه اداره حوزه هنری همدان برگزار شد. در این جلسه که با حضور فیلمسازان، هنرمندان و جمعی از علاقمندان برگزار شد، فیلمهای چاوش به کارگردانی فرخ حنیفی نژاد و خانه فاطمه کجاست به کارگردانی فریدون نجفی به نمایش گذاشته شد و سپس مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این فیلمها جزو آثار برگزیده جشنواره فجر و رویش بوده است.