رقابت "شیرین" و "زمزمه با باد" برای جایزه 10 هزار دلاری جشنواره توکیو

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو از 17 تا 25 اکتبر در ژاپن برگزار میشود و در بخش بادهای آسیا ـ خاورمیانه دو فیلم "شیرین" و "زمزمه با باد" برای کسب جایزه 10 هزار دلاری بهترین فیلم آسیا حضور دارند و "کتاب قانون" مازیار میری هم در این بخش در کنار 22 فیلم دیگر به نمایش درمیآید.
"شیرین" کیارستمی که پیش از این در چند جشنواره معتبر از جمله ونیز به نمایش درآمده و تازگیها به جشنواره فیلم بانگوک هم دعوت شده، واکنش بیش از 100 بازیگر زن را به یک فیلم به تصویر میکشد. ترانه علیدوستی، ژولیت بینوش، گلشیفته فراهانی، مهتاب کرامتی، نیکی کریمی و... بازیگران فیلم هستند که روزهای 20 و 23 اکتبر در توکیو به نمایش درمیآید.
نمایی از فیلم سینمایی "زمزمه با باد"
داستان "زمزمه با باد" علیدی در عراق دوران رژیم بعثی صدام روی میدهد و فیلم تولید مشترک ایران و عراق است که روزهای 18 و 21 اکتبر در جشنواره توکیو روی پرده میرود. "زمزمه با باد" بهار امسال در بخش هفته منتقدان جشنواره شصت و دوم کن به نمایش درآمد و با کسب سه جایزه از موفقترین فیلمهای چهل و هشتمین دوره هفته منتقدان بود.
"زمزمه با باد" داستان یک پستچی است که در مناطق کوهستانی با ضبط صوت پیغامها را بین کردهای عراق منتقل میکند. تورج اصلانی فیلمبردار، هایده صفییاری تدوینگر و عمر چاوشین، مریم بوبانی، محرم حسین قادر، ولید معروف، فاخر محمد بارزانی، بیستون علی قادر، جلیل عزیز حسین و... بازیگران فیلم هستند.
"کتاب قانون" چهارمین فیلم میری پس از "قطعه ناتمام"، "به آهستگی" و "پاداش سکوت" است که تا به حال نمایش عمومی نداشته و جشنواره فیلم توکیو دومین حضور بینالمللی آن پس از نمایش در جشنواره فیلم هنگ کنگ در بهار امسال است. پرویز پرستویی و دارین حمزه بازیگران اصلی "کتاب قانون" هستند که 17 و 20 اکتبر در توکیو به نمایش درخواهد آمد.
در بخش بادهای آسیا ـ خاورمیانه بیست و دومین جشنواره فیلم توکیو در مجموع 40 فیلم از این دو بخش جهان حضور دارند که 18 فیلم برای جایزه 10 هزار دلاری بهترین فیلم رقابت میکنند. کوشی اوینو منتقد ژاپنی، کیم جو سوک مدیر برنامهریزی جشنواره فیلم پوسان و تتسو شینوهارا فیلمساز ژاپنی اعضای هیئت داوران این بخش هستند.
همانطور که پیشتر اعلام شده بود الخاندرو گونزالس ایناریتو فیلمساز تحسینشده مکزیکی ریاست هیئت داوران بخش مسابقه بینالملل جشنواره توکیو را بر عهده دارد. خالق فیلم سینمایی "21 گرم" 9 سال پیش در دوره سیزدهم جشنواره با نخستین تجربه کارگردانی خود "زندگی سگی" جایزه بزرگ هیئت داوران را برده بود.
دیگر داوران این دوره عبارتند از میکو هارادا بازیگر ژاپنی، یرزی اسکولیمووسکی فیلمساز لهستانی، کارولین شامپتیه مدیر فیلمبرداری فرانسوی، یو جی تائه بازیگر کرهای و ماسامیچی ماتسوموتو ژاپنی. در این بخش یک جایزه بزرگ 50 هزار دلاری و یک جایزه ویژه 20 هزاری اهدا میشود و بهترین بازیگران مرد و زن و کارگردان هم پنج هزار دلار میگیرند.
در بخش مسابقه بینالملل جشنواره توکیو 2009 در مجموع 15 فیلم به نمایش درمیآید که از میان 743 فیلم ارسال شده به دفتر جشنواره از 81 کشور برگزیده شدهاند. نمایشهای ویژه، چشم ژاپنی و سینمای جهان از دیگر بخشهای این دوره است که در آنها گزیده بهترین فیلمهای سینمای جهان در سال 2009 به نمایش درمیآید.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم توکیو با نخستین نمایش جهانی مستند "اقیانوسها" به کارگردانی ژاک پرین آغاز میشود و با اکران انیمیشن سینمایی "بالا" محصول استودیوهای دیسنی و پیکسار به پایان میرسد. ضمن اینکه قرار است مستند جنجالی "خور" با موضوع شکار سالیانه دلفینها در شهر تایجی ژاپن هم در این دوره به نمایش درآید.
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