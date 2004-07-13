چاوز: دولت بوش به مداخله جوئي خود در ونزوئلا پايان دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الجزيره عربستان، هوگو چاوز با ظاهر شدن در صفحه تلويزيون ونزوئلا مدارك و اسنادي را نشان داد كه نشان مي دهد واشنگتن از مخالفان و شورشيان اين كشور حمايت مالي مي كند.



اظهارات چاوز، يك ماه پيش از برگزاري همه پرسي ايراد مي شود كه قرار است در آن راي دهندگان درباره ادامه رياست چاوز يا عدم آن راي دهند.



چاوز در يك برنامه هفتگي در تلويزيون رسمي ونزوئلا گفت: دولت بوش همچنان دخالت مي كند در حالي كه وي نبايد درامور داخلي كشورما مداخله كند.



وي پس از آنكه بار ديگر بوش را به در پيش گرفتن سياست امپرياليستي در قبال ونزوئلا متهم كرد، به شهروندان اين كشور مدركي را نشان داد كه نشان مي دهد واشنگتن از معارضان وي حمايت مالي مي كند.



چاوز گفت : اين سند و كمك هاي مالي فراوان دولت بوش به معارضان داخلي در ونزوئلا ميزان بالاي دخالت آمريكا را در امور داخلي ونزوئلا نشان مي دهد.



مردم ونزوئلا 15 آگوست (25) مرداد در يك همه پرسي كه بنا به درخواست معارضان انجام خواهد شد درباره اينكه آيا چاوز بايد همچنان در قدرت بماند يا اينكه استعفا دهد، نظر خواهند داد.





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