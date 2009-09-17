کسب عنوان آقای گلی لیگ برتر دور از دسترس نیست

لوسیانو ادر ادینهو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون در رتبه دوم برترین گلزنان لیگ قراردارم و در این زمینه با علی کریمی رقابت می کنم.

وی عنوان کرد: با توجه به عملکرد مطلوب مس در هفته های اخیر و با توجه به تلاش همه بازیکنان تیم شرایط گلزنی در ردیدارهای اخیر برای مهاجمان مس بهتر مهیا می شود و از این فرصت نهایت استفاده برای کسب عنوان آقای گلی لیگ را خواهم کرد.

وی با اشاره به دیدار مقابل شاهین بوشهر افزود: این تیم در بازی هفته گذشته دچار تحول شد و کسب نتیجه تساوی مقابل پرسپولیس نیز روحیه بازیکنان آنها را افزایش داده است اما مس کرمان راه شکست این تیم درخانه اش را دنبال خواهد کرد.

ادینهو خاطر نشان کرد: نمی توان این گونه فکر کرد که به سادگی این تیم را درخانه اش شکست خواهیم داد اما این تنها هدف بازیکنان مس است.

مهاجم برزیلی مس کرمان افزود: نه تنها در این دیدار بلکه در مقابل همه تیمهای لیگ برتر تنها هدف من گلزنی و شکست حریفان است و از این فرصت در مقابل شاهین بوشهر نهایت استفاده را خواهم کرد.

وی اضافه کرد: مس کرمان در مقابل همه تیمهای ضعیف و قوی لیگ با روش تهاجمی به میدان می رود و هیچ تیمی مقابل مس حتی در خانه اش حاشیه امنیت ندارد.

