طرح ساماندهی جمع آوری زکات فطره در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ به دلیل وجود برخی نابسامانی ها و سوء استفاده افراد سودجو با استفاده از نام موسسات غیردولتی تحت پوشش بهزیستی در جمع آوری زکات فطره، بهزیستی استان طرحی را با عنوان ساماندهی جمع آوری فطریه توسط موسسات خیریه تهیه کرده است.

وی، گفت: در اجرای این طرح موسساتی که دارای مجوز هستند می توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی، تقاضای صدور کارت ویژه برای جمع آوری ذکات فطریه کنند.

بلوچی در صدور کارت برای موسسات خیریه شاخصهایی از جمله حسن شهرت، پذیرش مطلوب از جانب مردم، سابقه نسبتا طولانی در انجام امور خیر و دیگر موارد ، مورد نظر قرار میگیرد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، افزود:‌ زکات فطره جمع آوری شده، ظرف مدت 48 ساعت به امور مسکن، اشتغال، کمک هزینه ازدواج و جهیزیه مددجویان بهزیستی اختصاص داده خواهد شد.

بلوچی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی از جمع آوری زکات فطره توسط موسسات خیریه بدون کارت جلوگیری خواهد کرد، از عموم مردم مومن و روزه دار استان خواست با مشاهده کارت صادر شده از سوی این سازمان، زکات فطره خود را پرداخت کنند.