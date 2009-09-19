"گلستانه" به شماره 100 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه "گلستانه" صدمین شماره خود را در نهمین سال انتشار در شهریور سال 88 منتشر کرده است. در این شماره پس از یادداشت سردبیر (مسعود شهامی‌پور)، پرونده ماه درباره کلر کیگان با نام "خط قرمزها چگونه شکل گرفت" در قالب یک گفتگو با نویسنده و روایت داستان کوتاه "نزدیک لب آب" آورده شده است. پرونده این شماره به قلم اسدالله امرایی است.

در بخش هنرهای تجسمی مطالبی چون "نگاه نو؛ ریشه های کهن" نگاهی به آثار صنایع دستی سارا قلندری، "پله پله تا پویایی؛ قرائت سرخ، شهادت درد!" بررسی یک نقاشی از پویا آریان‌پور را می‌خوانیم .همچنین در بخش "در گلستانه" مروری دیده می شود بر برنامه چند گالری و کافه که در آنها نمایشگاه ویدئو و چیدمان، عکس و نقاشی برپا شده است. مطالب بخش هنرهای تجسمی توسط احمدرضا دالوند نوشته شده است.

در بخش "فصل" فریده اشرفی مروری دارد بر کتاب "شهامت عشق" نوشته استیون و الکس کندریک که این دو نویسنده هر دو از چهره‌های مذهبی هستند و این کتاب را با دستمایه مذهب در سال 2008 نوشته‌اند. در بخش "دریچه" داستان "دی گراسو" نوشته ایساک بابل و در ادامه آن نقد داستان با عنوان "تجلی نبوغ آمیز درک ظرایف" با ترجمه شادمان شکوری ارائه شده است.

در بخش "شعر" نیزاشعاری از مارینا پیتزی را همراه با معرفی کوتاهی از زندگی و سبک شاعر مرور می‌کند. این فصل را که "تقلید پرواز موجودی غایب" نام دارد اثمار موسوی‌نیا ترجمه کرده است. در ادامه بخش شعر مطلب دیگری با عنوان "مکاشفه، پیشگویی و تقدس شعر؛ درنگی بر زبان شعر و ساختار اندیشه مارینا پیتزی شاعر معاصر ایتالیایی" را از نورا موسی‌نیا می‌خوانیم.

"در ساعت یک بامداد" عنوان مطلب دیگری است که در بخش شعر و درباره آثار شارل بودلر با ترجمه نادر هوشمندخوی می‌خوانیم. در ادامه همین مطلب یادداشتی بر شعری از شارل بودلر نیز ارائه شده است.

در بخش "اندیشه" ابتدا مطلب با نام "گوشه‌های تاریک روشن" برای صدمین شماره گلستانه به قلم دومان ملکی آورده شده و در ادامه "بررسی نظریات روانکاوی در دو فیلم آلفرد هیچکاک" از منظر زیگموند فروید و ژاک لاکان به قلم سیدشهاب‌الدین ساداتی دیده می شود.

"رویاهای خواب‌نما؛خوانشی فرویدی از فیلم مارنی هیچکاک" نوشته محمد فهیمی، "ادبیت، زبان و نقد متون" نوشته حمید حیاتی دو مطلب دیگری است که در بخش اندیشه به آنها پرداخته شده است. در بخش "داستانهای ایرانی" قصه های موتورسوار(امیر گرشاسبی)، انتظار(مریم صابری)، روبالشی جدید(فاطمه منصف جو) و یک جای بی‌نظیر(علی زوار کعبه) آورده شده است.

در بخش "کتاب" چند جستار پیرامون هجوم دوباره مرگ نوشته کیوان فتحی رضایی، در مصائب بنفش(پاسخی به گفته ها،نوشته ها ونقدها) از اسماعیل یوردشاهیان اورمیا،صبر کافکا از فریبا حاج دایی، اسطوره کودکی گمشده(درنگی بر شاهکار آلن فورنیه) از آرش نقیبیان، زمان کار خود را می‌کند(دوریس لسینگ، اتاق امن) از فریده اشرفی، پسامدرنیسم در آثار بلقیس سلیمانی(نشست ادبی مرکز آموزشهای دانشگاه تهران) داستانهایی به زبان نامادری گردآوری و ترجمه اسدالله امرایی، در کوچه های بی خواب نیویورک(درباره رمان مرد در تاریکی نوشته پل استر) از حمید نورشمسی مرور شده است.