به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مرداسی گفت: بافندگان باید در بافت فرش دستباف، متناسب با سلایق روز جهان در رسیدن به این هدف تلاش کنند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: راه اندازی دوره های آموزشی برای ارتقای سطح الگوها و نقشه های تولید فرش ضروری است.

وی تصریح کرد: مرکز ملی فرش به دنبال راهکارهایی جهت تقویت روش مند مراحل مختلف زنجیره توسعه و تولید فرش است و خوشبختانه، آموزش قالیبافان با تخصیص اعتبارات، رشد چشمگیری داشته است اما کافی نیست.

به گفته وی، باید از تمام امکانات، ظرفیتهای خالی در مسیر بسط و گسترش این هنر اصیل ایرانی بهره گرفت.

مرداسی تاکید کرد: تولید فرش باید به جایگاه اولیه و واقعی خود بازگردد و برای رسیدن به این هدف، باید تلاش شود با ارایه تسهیلات اثر گذار و به دور از هرگونه آسیب زدن به این بخش، تولید را به سمت نیاز بازار هدف هدایت کنیم.

وی شناسایی سلایق بازار موجود و کشف بازارهای جدید در کنار ارتقای کمی و کیفی تولید فرش و برگزاری نمایشگاه های بین‌المللی را از جمله راهکارهای اساسی دیگر برای برون رفت از این وضعیت عنوان کرد.