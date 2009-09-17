غرس و نگهداری هر نهال 100 هزار ریال هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رنجبر ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد نهضت سبز مازندران در ساری با بیان اینکه بسیج سازندگی مازندران قادر به ادامه اجرای این طرح نیست، اظهار داشت: با توجه به اینکه 17 اکیپ حفاظت، 17 نهگبان موتوری و پنج کارشناس ارشد کشاورزی را برای این کار ساماندهی کرده ایم امل 40 درصد نهالها از بین رفته است.

وی با بیان اینکه 50 نقطه از حاشیه های راههای مازندران که نهال غرس شده است، محل اسکان مسافران است، گفت: بی توجهی مسافران به درخت، ریختن زباله و نخاله های ساختمانی در حریم راهها، مشکلات در آبرسانی، عبور دام دامداران در حاشیه ها راهها و اجرای عملیات عمرانی شرکتهای آب، برق، گاز و تلفن سبب می شود تا شرایط نهگداری درخت بسیار سخت و پر هزینه باشد.

وی از طرح دعوی به محاکم قضایی متخلفانی که به دلایلی نهال غرس شده را از بین برده اند خبر داد و گفت: برای اجرایی شدن این طرح نیاز به همکاری همه مردم و دستگاههای اجرایی است.

رنجبر با اشاره به اینکه در طرح نهضت سبز نهالها به اسم شهدای هشت سال دفاع غرس شده است، اظهار داشت: اگر بخواهیم نام و یاد شهدا را با کاشت درخت زنده کنیم باید همه همکاری کنند.

موسی رحیمی، مدیر کل راه و ترابری مازندران نیز در این جلسه به رغم اینکه اجرای طرح نهضت سبز را عاملی بر تعطیلی فعالیت راهداری دانست، گفت: اجرای این طرح را می پذیریم اما موانع حریم راهها باید از بین برود.

وی تصریح کرد: از آنجاییکه نهالها در داخل حریم راهها غرس می شود و بسیاری از فعالیتهای عمرانی و خدماتی با اختیارات تام وزارتخانه در حریم راهها صورت می گیرد، اجرای این طرح با مشکلات مواجه است.

وی تصریح کرد: راههای مازندران باید برای توسعه از دو خطه به چهارخطه و به شش خطه تبدیل شوند و غرس نهال باید در جای مناسب صورت بگیرد.

رحیمی بر غرس شدن نهال در منتهی حریم محورهای استان تاکید کرد و گفت: از آنجاییکه شهر و روستاهای مازندران به هم نزدیک و ارزش زمینهای کشاورزی نیز بسیار بالا است، بی توجهی و تجاوز به حریم محورهای استان از گذشته تا کنون انجام می شود.

مدیر کل راه و ترابری مازندران گفت: معتقدم اکنون نهال باید در جای مناسب غرس شود زیرا در اجرای طرحهای توسعه ای محورها استان در آینده که سن درختان بالا برود، برای قطع کردن آن علاوه بر خسارت با مشکلات جدی نیز مواجه خواهیم شد.