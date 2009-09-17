ورود وزیر دفاع فرانسه به افغانستان/ کشته شدن 6 نفر در انفجار کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اروه مورن" وزیر دفاع فرانسه امروز سفر دو روزه خود را به افغانستان آغاز کرد.

طبق اعلام منابع فرانسوی هدف مورن از این سفر بررسی اوضاع افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری و دیدار با نیروهای فرانسوی مستقر در این کشور اعلام شده است.



فرانسه در حال حاضر حدود 3 هزار و 700 نیروی نظامی در افغانستان مستقر کرده و پایگاه اصلی این نیروها در شرق کابل است.

در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد انفجار مهیبی در کابل شش کشته و دهها زخمی بر جای گذاشته است. بر این اساس عامل این حادثه یک خودروی بمبگذاری شده بوده که در مسیر کاروان نظامیان ایتالیایی حد فاصل سفارت آمریکا و فرودگاه کابل منفجر شده است.



وزارت دفاع ایتالیا با تایید کشته شدن شش نفر از جمله چند نظامی این کشور در این انفجار اعلام کرده هنوز تعداد دقیق تلفات ایتالیایی ها مشخص نشده است.

این حمله که شدیدترین حمله تروریستی در شهر کابل ظرف 5 هفته اخیر بوده است در ادامه فعالیتهای شورشیان طالبان برای تحت الشعاع قرار دادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ارزیابی شده است.