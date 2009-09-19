ایجاد 300 پایگاه جمع آوری زکات فطره توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: کمیته امداد امام، طبق سنوات گذشته و با اخذ فتاوای مراجع عظام تقلید، ضمن ایجاد پایگاه های جمع آوری زکات فطره در روز عید سعید فطر، در مصلاهای برگزاری آیین پرشکوه نماز عید سعید فطر، مساجد، حسینیه ها و میادین اصلی شهرها، بخش ها و روستاها، زکات فطره مردم را جمع آوری می کند.

وی افزود: 200 هزار پاکت مخصوص جمع آوری زکات فطره نیز از چند روز قبل از عید سعید فطر در سطح استان در درب منازل هم استانی ها توزیع خواهد شد.

فضلی ادامه داد: امیدواریم مردم شریف استان زکات فطره خود را در داخل این پاکتها قرار داده و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاههای این نهاد تحویل نمایند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان در پایان گفت: مبلغ یک میلیارد ریال زکات فطره در سال گذشته توسط این نهاد جمع آوری شد و بلافاصله در بین نیازمندان و مستمندان توزیع شد.