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۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۲

سعیدلو در مراسم معارفه:

شورای راهبردی ورزش به زودی تشکیل می شود

شورای راهبردی ورزش به زودی تشکیل می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: به زودی برای بررسی مسائل ورزش و در نظر گرفتن راههایی برای ارتقا آن شورای راهبردی ورزش با حضور نخبگان ، ورزشکاران ، مربیان پیشکسوتان و دانشگاهیان از سوی سازمان تربیت بدنی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی سعیدلو در مراسم تودیع و معارفه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی که امروز پنجشنبه در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد اظهار داشت: بنده و همکارانم با همدلی و استفاده از اقشار مردمی ، جوانان، صاحبان فکر و اندیشه ، "نظام کنترل و هدایت" را در ورزش پیاده خواهیم کرد.

وی با برجسته خواندن نقش مربیان ، پیشکسوتان، دانشگاهیان و مطبوعات در پیشبرد اهداف سازمان ورزش ابراز امیدواری کرد که بتوانند پیشرفت های لازم را برای ورزش کشور محقق سازند.

سعید لو با بیان اینکه تربیت بدنی سلامت روح و روان را به همراه خواهد داشت، افزود: در راستای پیشبرد اهداف ورزشی سعی خواهیم کرد که شئونات اسلامی و ایرانی را رعایت کرده و بر مبنای اسناد بالا دستی نظام و نقشه راهبردی رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم در امر ورزش حرکت کنیم.

وی نگاه ویژه به ورزش همگانی ، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای را از جمله ضروریات فعلی ورزش کشور دانست و تاکید کرد این مسائل از طریق تشکیل شورای راهبردی ورزشی دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی توسعه ورزش بانوان ، توسعه مرام پهلوانی و ایجاد راه و رسم مردانگی در همه ورزشها، اعتلای شئون اسلامی و ایرانی در ورزش، بازنگری و تکمیل نظام جامع ورزشی از طریق شورای راهبردی ورزش کشور و مردمی کردن ورزش از طریق اجرایی کردن اصل 44 را از جمله رئوس برنامه های خود در سازمان تربیت بدنی خواند.

کد مطلب 948941

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