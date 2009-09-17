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۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

فرماندار همدان:

37 طرح بلاتکلیف در بخش کشاورزی همدان وجود دارد

37 طرح بلاتکلیف در بخش کشاورزی همدان وجود دارد

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: 37 طرح در بخش کشاورزی و در سراسر استان به دلیل عدم همکاری بانک ها و بی تفاوتی نیمی از سازمانها، بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی بعد از ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در محل استانداری همدان برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر این طرح ها، 10 طرح صنعتی دیگر در بلاتکلیفی به سر می برند.

وی یاد آور شد: از زمره طرح های بلاتکلیف، عمده و بزرگ، طرح تایر لاستیک رادیان با سرمایه گذاری 380 میلیارد تومان است.

فامیل کریمی از تصویب 92 طرح جدید خبر داد و افزود: اعداد، ارقام، اعتبار و تعداد اشتغالزایی این طرحها کاملاً مشخص شده است.

وی اعلام کرد: بایستی 570 میلیون ریال اعتبار به طرحهای بلاتکلیف و جدید که جمعاً 129 طرح است، افزوده شود.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ساخت دامداری بنیاد با 2 هزار رأس دام افزود: این پروژه با اشتغالزایی 15 نفر و نیاز به اعتباری بالغ بر 3 هزار و 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده که بایستی این مبلغ توسط بانک صادرات استان پرداخت شود.

حسین رجبیان تصریح کرد: تعداد 3 دامداری در استان همدان شکل خواهد گرفت که بعد از اتمام تخصیص اعتبار دامداری بنیاد، اعتبار 2 دامداری دیگر نیز در دستور کار بنگاه های زود بازده قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که 129 طرح در بخش کشاورزی استان همدان وجود دارد، خاطر نشان کرد: اعتبار تخصیص یافته به این طرح ها 720 میلیارد ریال است، که تنها 12 درصد اعتبارات آن عقد قرارداد شده است.

کد مطلب 948945

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