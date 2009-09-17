هدف مس مقابل شاهین کسب نتیجه در قالب فوتبال منطقی است

مظلومی در حاشیه تمرینات شب گذشته این تیم در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شناختی که از تیم و مربی شاهین داریم بازی را به نفع خودمان به پایان می بریم.

وی تصریح کرد: انگیزه بازیکنان ما بسیار بالاست و شرایط قابل پیش بینی را برای یک بازی خوب و نتیجه گرا در بوشهر داریم و مطمئنا با یک بازی خوب و قابل قبول و کسب 3 امتیاز بازی به کرمان باز می گردیم.

سرمربی مس کرمان یادآورشد: قبلا مقابل تیمهای که یاوری سرمربی آن بوده بازی داشتیم هم در کرمان و هم خود من به عنوان مربی در تیمهای دیگر و شناخت خوبی از این مربی و تفکرات وی داریم و او نیز تیم ما و تفکرات کادر فنی ما را می شناسد.

تماشاگران بوشهری تنها امتیاز شاهین

وی افزود: از سوی دیگر تماشاگران خونگرم بوشهری نیز یکی از امتیازات این تیم هستند چرا که مثل تماشاگران کرمانی خونگرم و پرشور هستند پس ما بازی ساده ای نخواهیم داشت من به فوتبال دفاعی اعتقادی ندارم پس با سیستم هجومی و فوتبال منطقی خودمان در بوشهر به میدان می رویم.

وی همچنین یادآورشد: این بازی ازاین جهت برای ما مهم است که 3 امتیازش می تواند ما را به صدر جدول نزدیک تر کند تا بازی هفته آینده مقابل راه آهن در کرمان برایمان راحت تر باشد.

بازیکنان کم کار مس به شدت جریمه می شوند

سرمربی مس کرمان با اشاره به کم کاری برخی از بازیکنان و ذخیره نشین های تیم گفت: به بازیکنان امروز در تمرینات تذکر دادم در صورتیکه بعضا بخواهند اینگونه کار کنند آنها را به جای دیگری واگذار می کنیم یا در تمرینات تیم شرکت نمی دهیم چرا که بی انگیزگی آنان باعث تضعیف روحیه دیگر هم تیمی هایشان می شود.

وی گفت: ما سال گذشته نیز این مشکل را در همین مقطع داشتیم که با تذکرات و جریمه های سنگینی که به بعضی بازیکنان دادیم تیم جمع و جور شد

مظلومی گفت: امسال نیز برنامه خاصی برای تنبیه اینگونه بازیکنان داریم این دلیل نمی شود بازیکنی که چند هفته نیمکت نشین شد و تیم هم نتیجه گرفت ما قید ذخیره ها را بزنیم نه اینگونه نیست ما به هر 25 بازیکن تیمان احتیاج داریم و آنها باید هرچه سریعتر خود را به ترکیب برسانند.

غرور تنها عامل تهدید کننده مس

سرمربی مس کرمان در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از غرور زدگی احتمالی بازیکنان پس از چند برد چه برنامه ای دارد گفت: بازیکنان باتجربه تیم مه کمتر دچار این مشکل می شوند اما جوان ترهای تیم ممکن است در باد بردهای چند هفته گذشته تیم بخوابند و فکر کنند کار ما تمام شده است درحالیکه این هنوز شروع کار ماست و تیمی که پنج گل به نائب قهرمان سال گذشته می زند مطمئنا دیگر تیمها رویش حساب ویژه ای باز می کنند ما تذکراتمان را دادیم و امیدواریم عمل شود چرا که غرور شیرازه یک تیم را از هم می پاشد.

وی همچنین درباره وضعیت مصدومین تیم هم گفت: ما دو بازیکن مصدوم داریم عباس محمدی نیز کمی دچارآسیب دیدگی هست که نمی تواند در ترکیب قرار بگیرد فقط فرزاد حسینخانی می ماند که هنوز در غم پدرش قراردارد و البته قرار بود امروز در تمرین حاضر شود اما این بازیکن باید بداند ما در تیم به وی نیاز داریم که باید خودش و آینده فوتبالش را دریابد.