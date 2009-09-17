طرح پنج هزار هکتاری زیتون در طارم سفلی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای در جلسه کارگروه امورتولیدی و اقتصادی که ظهر پنجشنبه در استانداری تشکیل شد گفت: در حال حاضر آب مورد نیاز برای اجرای این طرح تأمین شده که تا ارتفاع بیش از 100 متر آب به اراضی بالادست پمپاژ می شود و کار تغییر کاربری اراضی این مجموعه نیز برای عملیاتی کردن پروژه های کشاورزی و صنایع تبدیلی در این منطقه به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: از طریق امور اراضی کار تحویل زمین به بانک زمین صورت گرفته که پس از آماده سازی اراضی به افراد واجد شرایط به همراه تسهیلات واگذار خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار با تأکید بر اهمیت و نقش بخش تعاون در اقتصاد کشور براساس قانون اساسی و چشم انداز 20 ساله کشور اظهار داشت: شرکتهای تعاونی که متقاضی همکاری در اجرای این طرح هستند باید علاوه بر داشتن تخصص از منابع مالی و آورده لازم برای مشارکت هم برخوردار باشند که در ان زمینه فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی به شرط آن که حداقل منابع لازم را برای مشارکت در اجرای این پروژه داشته باشند در اولویت هستند.

وی اظهار امیدوار کرد: با اجرای این طرح گامی در مسیر توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال در منطقه برداشته شود.

در ادامه جلسه صادق سیاهپوش مدیر کل تعاون استان با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در اجرای این طرح اظهار داشت: در حال حاضر در مرحله تشکیل تعاونی برای مشارکت و همکاری در این طرح هستیم و سعی می کنیم از فارغ التحصیلان بیکار و ساکن منطقه در تشکیل این تعاونی ها بیشتر استفاده کنیم.

وی افزود: از سرمایه گذاران عمده که در سایر مناطق سکونت دارند نیز در اجرای این طرح استفاده خواهد شد.

سیاهپوش در پایان خواستار همکاری بیشتر جهاد کشاورزی و بانک زمین در اجرای مناسب و به موقع این طرح در بخش طارم سفلی شد.