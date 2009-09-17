آغاز مذاکرات مقامهای ترکیه و عراق درباره همکاری راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در این باره گفت : امروز، روز تاریخی در روابط ترکیه و عراق و تمام منطقه است و الگوی جدیدی از مشارکت شکل می گیرد.



وی افزود : برای اولین بار است که وزیران و مسئولان دو کشور از بخشهای مختلف برای احیای طرحهای مشترک دور هم جمع می شوند.



نشست وزارتی مشترک شامل 9 وزیر از هر یک از کشورهای ترکیه و عراق از جمله وزیران دفاع، تجارت و امور خارجه است که این نشست در چارچوب توافقنامه همکاری راهبردی در بالاترین سطوح برگزار می شود که در نوامبر گذشته میان عراق وترکیه امضا شد.



هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق خاطر نشان کرد بغداد این همکاری را مهم می داند و تمایل به نوعی همکاری دارد که بتواند رویکردی برای آینده منطقه در زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و انرژی را ترسیم کند.



ترکیه همچنین روز چهارشنبه در استانبول، توافقنامه همکاری مشابهی با سوریه امضا کرد.







