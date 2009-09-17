نباید تماشاچی جنایت درفلسطین باشیم/ صهیونیسم تهدید بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جهانی قدس بار دیگر فرا رسید، اما امسال این روز به سبب تحرکات رژیم صهیونیستی در سطح منطقه ا ی و مرزها از اهمیت ویژه ای برخورار است.

این رژیم بر آن بوده است تا با دراز کردن دست خود به سوی رژیمهای به اصطلاح میانه رو عرب، بتواند خود را از انزوای 60 ساله خارج کند، اما به نظر می رسد مخالفت افکار عمومی جهان اسلام با این مسئله همچنان مسئله اشغال و صهیونیسم ممری برای خروج از بن بست نخواهد داشت.

در همین رابطه خبرگزاری مهر، گفتگویی با خانم "نورای جانان بزیرگان" فعال صلح و رئیس انجمن "امکاندر" در ترکیه انجام داده است.



این زن مسلمان که چندی پیش اظهاراتش درباره تعلق خاطرش به امام خمینی (ره) و بی علاقه بودن آن به آتورک جنجالی رسانه ای را در ترکیه به وجود آورد در پاسخ به پرسش مهر درباره اوضاع در فلسطین و تعهدات مسلمانان درباره آن و روز قدس گفت : به عنوان یک مسلمان ما مسئول تمام برادران و خواهرانمان در جای جای دنیا هستیم. اول از همه ما باید به آنها توضیح دهیم که چرا مسلمانان برای سالهاست در فلسطین در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند.

وی افزود : این مسئله باید تمام مردم جهان را نگران کند، اما همانطور که می بینیم بسیاری از مسلمانان حتی درباره این مسئله آگاهی چندانی ندارند، بنابراین فکر می کنم تعهد اولیه ما دادن اطلاعات درست درباره قدس و صهیونیسم است، زیرا صهیونیسم نه تنها تهدیدی برای مسلمانان، بلکه برای تمامی نوع بشر تهدید است.

بزیرگان با اشاره به نژاد پرستی صهیونیسم گفت : بر اساس مکتب صهیونیسم، "صهیونیست" ها پادشاه جهان هستند و دیگران باید برده آنها باشند، بنابراین آنها هر آنچه را می خواهند در غزه و فلسطین در مقابل چشمان جهانیان انجام می دهند. آنها می کشند، شکنجه می کنند و مردم بیگناه را می ربایند تا به اهداف خود برسند.

وی افزود: ما به عنوان نوع انسان باید به شیوه خوبی و به گونه ای که خداوند در قرآن می فرماید در مقابل آنها بایستیم. ما حق ایستادن و تماشا کردن نداریم، بلکه باید با فریادهای خودمان آنها را متوقف کنیم. بنابراین به نظر من تمام مسلمانان باید گردهم جمع شوند و یک ارتش منظمی را مانند سازمان ملل متحد تشکیل دهند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در ارتباط با تلاش برخی دولتهای عرب برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت : اگر ما پاسخ مناسبی از خود به این مسئله نشان دهیم؛ سبب خواهد شد تا دولتهای اسلامی درباره آن فکر کنند. ما به عنوان مسلمان خواهان صلح هستیم، اما نمی توانیم درباره حقوق بشر در فلسطین مانند اسرائیل رفتار کنیم. در این وضعیت به جای برقراری رابطه با آنها ما مسلمانان و دولتهای اسلامی به اسرائیل هشدار می دهیم تا سرزمینهای اسلامی را پس دهد. ما این درخواست خود را روز قدس اعلام خواهیم کرد و برای حق خودمان تلاش خواهیم نمود.

نورای جانان بزیرگان د باره تلاش برای ترویج "جشن روز قدس" در بین دیگر ادیان نیز اظهار داشت : ما می توانیم تمام ملتها را در جشن روز قدس با دعوت از آنها شریک کنیم . رسانه ها مهمترین شیوه برای دسترسی به مردم هستند اگر ما از آن بدرستی بهره ببریم این مسئله خیلی خوب مؤثر خواهد افتاد.