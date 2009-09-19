امام خمینی احیاگرمسئله فلسطین/ ملتهای عرب مخالف صلح با اشغالگران هستند

"محمود الزهار" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره تاثیرات روز جهانی قدس امسال بر مسئله فلسطین و قدس اشغالی به ویژه با توجه به تغییرات و تحولات منطقه ای و بین المللی گفت : صهیونیستها تمام امکانات خود را برای یهودی سازی قدس به کار گرفته اند؛ قدس به ویژه امسال از حفاری هایی که صهیونیستها در زیر مسجد الاقصی انجام می دهند، تا این مسجد مقدس را ویران کنند ، رنج می برد؛ صهیونیستها تنها به دنبال تخریب منازل فلسطینی در قدس و محروم کردن مردم فلسطین از شناسنامه فلسطینی نیستند ، بلکه با ادامه و توسعه شهرک سازی و ساخت دیوار حائل، رنجهای ملت فلسطین را دوچندان کرده اند.



وی افزود : اما تاثیر جهان اسلام تا کنون، رضایت بخش نیست، باید همه انسانها به طور یکپارچه از مسئله فلسطین و قدس حمایت کنند تا روزی بتوانیم وحت قدس را حفظ کنیم.



الزهار اظهار داشت : در حالی که طرح توقف شهرک سازی، یک نیرنگ حقیقی است، زیرا شهرک سازی به طور گسترده در حال گسترش است ..



وی درباره اهمیت روز جهانی قدس در این شرایط منطقه ای با توجه به افزایش تحرکات صهیونیستها در یهودی سازی قدس و شهرک سازی و همچنین مواضع انفعالی برخی رژیمهای عربی به مهر گفت : در حقیقت عادی سازی روابط میان اعراب با اسرائیل مطرح نیست، زیرا آمریکا نامه هایی برای ده کشور عربی ارسال کرده است و از آنها خواسته است روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کنند، اما عادی سازی امکان ندارد، زیرا افکارعمومی و ملتهای عرب مخالف رابطه با این رژیم هستند؛ بسیاری از کشورهای عربی حتی آنها روابط ویژه با اسرائیل دارند، در طول بیست یا سی سالی که از توافقنامه سازش می گذرد به ویژه در مصر و اردن از تحریم خود توسط ملتهایشان رنج می برند.



عضو برجسته حماس تاکید کرد : هیچ نگرانی از جانب ملتهای عربی و جریانهای اسلامی وجود ندارد، زیرا آنها مخالف عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل هستند و اجازه چنین کاری را به رژیمهای خود و آمریکا نخواهند داد.



الزهار افزود : نکته دیگر این است که مواضع حکومتهای عربی در گرو موضع آمریکا و وابسته به آن است. طرح اوباما که اعلام خواهد شد تحرکات آینده را افشا خواهد کرد.

وزیر امور خارجه اسبق فلسطین درباره نقش امام خمینی(ره) و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسئله فلسطین گفت : موضع ایران با موضع اسلامی منسجم و هماهنگ است، و تا زمانی که مواضع تمام کشورهای اسلامی و عربی با موضع اسلامی منسجم و هماهنگ باشد، مورد استقبال است؛ یاری رساندن به هر مسلمان در هر نقطه از جهان به ویژه مردم فلسطین و قدس، مسئله ای منسجم با اسلام و مطالبات فلسطینی است؛ حتی کشورهای اروپایی یا حداقل برخی از این کشورها می خواهند به ملت فلسطین کمترین حق خود به اینکه دارای کشوری باشد، داده شود.



در نتیجه احیای و یادآوری قدس در وجدان انسانها و به ویژه از سوی شخصیتهای اسلامی، مسئله ای مهم است و علمای اسلامی نقش بسیار مهمی برای متوجه کردن مردم به مسئولیتشان درباره قدس دارند.



الزهار گفت : مسلمانان به جای اینکه ، برای قدس فقط روزی به نام روز جهانی باشد، تلاش کنند، قدس را به یک مسئله روزانه تبدیل کنند، زیرا قبله نخست مسلمانان از مشکلات واقعی روزانه رنج می برد.



وی درباره نقش امام خمینی(ره) در زنده نگه داشتن مسئله فلسطین خاطر نشان کرد : امام خمینی پرچمدار دفاع از مسئله فلسطین و قدس و اولین کسی بودند که از اوایل دهه نود، پرچم دفاع از قدس و فلسطین را بر افراشتند؛ بنابراین ارزش این اقدام امام خمینی(ره) از این نظر اهمیت فراوانی دارد که کشورهای عربی و اسلامی به مسائل خودشان سرگرم بودند و توجهی به قدس و فلسطین نداشتند.