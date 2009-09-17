اوباما عجله ای برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، "باراک اوباما" گفته است برای تصمیم گیری درباره اعزام شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی به افغانستان عجله ای ندارد و تاکید کرد پیش از این کار باید استراتژی جدید آمریکا به درستی تبیین شود.

این در حالی است که شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان طی سال جاری به 68 هزار نفر افزایش یافته است. در عین حال اصرار فرماندهان نظامی آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان واکنشهای مخالف زیادی را در کنگره این کشور به همراه داشته است.

رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با "استفان هارپر" نخست وزیر کانادا که از خروج 2 هزار و 500 نظامی کانادایی از افغانستان در آینده نزدیک خبر داد، یاد آور شد واشنگتن برای تصمیم گیری جهت جایگزینی این نیروها تا زمان تعیین استراتژی درست، صبر خواهد کرد.

اوباما خاطر نشان کرد: بدون داشتن یک استراتژی مدون و مشخص برای وظایف محوله به این نیروها در افغانستان نمی توان منابع و زنان و مردان جوان را به جنگ در این کشور فرستاد.

گفتنی است فرماندهان نظامی آمریکا اخیرا از لزوم اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان سخن گفته و از دولت آمریکا خواسته اند هر چه سریعتر در این مورد تصمیم گیری کرده و نیز همپیمانان واشنگتن در ناتو را نیز به چنین اقدامی وادارد.

