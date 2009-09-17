رایزنی های عمار حکیم با نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، سید عمار حکیم که هیئتی از مسئولان جریان شهید محراب وی را همراهی می کرد، با ایاد السامرایی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد.



در این دیدار، اوضاع سیاسی عراق بررسی و بر ضرورت فعال سازی قوانین مهم معلق در پارلمان به ویژه قانون انتخابات و ضرورت تشریک مساعی تمام فراکسیونهای پارلمانی برای تصویب قوانین در خدمت به منافع عالی ملت عراق تاکید شد.



دیدار عمار حکیم با با سامرایی در چارچوب تلاش برای تقویت ارتباط میان مجلس اعلای و پارلمان و همچنین قدردانی از نقش شخصیتهای ملی به سبب ابراز همبستگی در هنگام درگذشت سید عبدالعزیز حکیم رئیس فقید مجلس اعلا انجام شد.



عمار حکیم همچنین با نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز دیدار کرد و آخرین تحولات روند سیاسی را در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.



طرفین در این دیدار بر ضرورت ادامه ارتباط میان گروهها و نیروهای سیاسی فعال در صحنه عراق به منظور تحقق همکاری مشترک در جهت حمایت از روند سیاسی تاکید کردند.



مالکی نیز از ادامه رایزنی ها درباره امکان بازگشت حزب الدعوه الاسلامیه که وی ریاستش را برعهده دارد به ائتلاف ملی عراق خبر داد.



عمار حکیم نیز از مالکی و رهبران حزب الدعوه به سبب مشارکت فعال در مراسم ترحیم سید عبد العزیز حکیم تقدیر کرد.



شورای مرکزی مجلس اعلای اسلامی عراق سه شنبه 10 شهریور، سید عمار حکیم را به عنوان جانشین مرحوم سید عبدالعزیز حکیم انتخاب کرد.

فرزند 38 ساله مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم پس از انتخاب خود تاکید کرد : با حفظ اصالت و ارزشها و اصولی که شهید محراب ( در اشاره به آیت الله محمد باقر الحکیم عمومی وی) وضع کرد و مرحوم (سید عبدالعزیز) حکیم به آن پایبند بود، دست به نوگرایی خواهیم زد.

سید عبدالعزیز حکیم که اخیرا برای درمان سرطان ریه به صورت دوره ای به ایران مسافرت می کرد، سرانجام ساعت دو سی و پنج دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت و روز شنبه هفتم شهریور در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آرام گرفت.