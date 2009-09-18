تیم ملی کشتی آزاد ایران راهی "هرنینگ" شد

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی گیران آزادکار کشورمان در حالی بامداد امروز تهران را به مقصد استانبول ترکیه ترک کردند که پس چند ساعت استراحت راهی شهر کپنهاگ می شوند و پس از حضور در این شهر باید مسیر سه ساعته را نیز با اتوبوس و یا قطار تا شهر هرنینگ طی نمایند.
آزادکاران کشورمان با ترکیب زیر راهی رقابتهای جهانی شدند:
55 کیلوگرم: حسن رحیمی
60 کیلوگرم: سید مراد محمدی
66 کیلوگرم: مهدی تقوی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی
84 کیلوگرم: جمال میرزایی
96 کیلوگرم: سعید ابراهیمی
120 کیلوگرم: فردین معصومی
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: محسن کاوه، اسماعیل دنگسرکی و ابراهیم مهربان
رقابتهای کشتی آزاد جهان روزهای 30 شهریورماه تا اول مهرماه با شرکت حدود 60 کشوردنیا در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.
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