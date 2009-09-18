رم و لاتزیو شکست خوردند / برتری پرگل اورتون و توقف آژاکس

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست از مرحله گروهی رقابت های اروپا لیگ شب گذشته(پنجشنبه شب) با برگزاری 24 دیدار در گروه های 12 گانه آغاز شد که نتایج این دیدارها را در زیر می خوانید:

گروه یک:

* آژاکس هلند صفر - پولی آ.ا.ک رومانی صفر

* دیناموزاگرب کرواسی صفر - اندرلشت بلژیک 2

گروه 2:

* لیل فرانسه یک - والنسیا اسپانیا یک

* جنوآ ایتالیا 2 - اسلاویا پراک جمهوری چک صفر

گروه 3:

* هاپوئل رژیم اشغالگر قدس 2 - سلتیک اسکاتلند یک

* راپیدوین اتریش 3 - هامبورگ آلمان صفر

گروه 4:

* هیرنوین هلند 2 - اسپورتینگ لیسبون پرتغال 3

* هرتابرلین آلمان یک - ونت اسپیلس لیتوانی یک

گروه 5:

* صوفیا بلغارستان یک - فولهام انگلستان یک

* بازل سوئیس 2 - رم ایتالیا صفر

گروه 6:

* اشتروم گراتس اتریش صفر - دیناموبخارست رومانی یک

* پاناتینایکوس یونان یک - گالاتاسرای ترکیه 3

گروه 7:

* لاتزیو ایتالیا یک - سالزبورگ اتریش 2

* ویارئال اسپانیا یک - لفسکی صوفیه بلغارستان صفر

گروه 8:

* فنرباغچه ترکیه یک - توئنته انشد هلند 2

* استوآ بخارست رومانی صفر - شریف مولداوی صفر

گروه 9:

* اورتون انگلستان 4 - آ.ا.ک آتن یونان صفر

* بنفیکا پرتغال2 - باته بوریسوف بلاروس صفر

گروه 10:

* پارتیزان بلگراد صربستان 2 - تولوز فرانسه 3

* بروخه بلژیک یک - شاختاردونتسک اوکراین 4

گروه 11:

* کلاچ رومانی 2 - کوپنهاگن دانمارک صفر

* اسپارتا پراگ جمهوری چک 2 - آیندهوون هلند 2

گروه 12:

* ناسیونال پرتغال 2 - وردربرمن آلمان 3

* اتلتیکو بیلبائو اسپانیا 3 - آستریا وین اتریش صفر