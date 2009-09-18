جامعه ورزش از هیچ کوششی برای کمک به رئیس جدید دریغ نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مشحون در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و فعلی سازمان تربیت بدنی که روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، با اشاره به اینکه جامعه ورزش همواره از حمایت های دکتر محمود احمدی نژاد، نسبت به خود بالیده است، گفت: با همین پشتوانه مهندس علی آبادی منشا خدمات خوبی در ورزش شد تا درعرصه های مختلف ورزش ایران شاهد رشد و شکوفایی باشد.

رئیس فدراسیون بسکتبال افزود: با توجه به نگاه و نوع نگرش عمیق رئیس جمهوری، جامعه ورزش فعل خواستن را به خوبی صرف کرد تا امروز در بسیاری از رشته ها که پیش از این حتی در غرب آسیا نیز حرفی برای گفتن نداشتیم رشد کرده و به قهرمانی آسیا رسیده و المپیکی شویم.

مشحون با اشاره به مسوولیت سنگین علی سعیدلو در سازمان تربیت بدنی، حضور وی را برای ورزش کشور مغتنم شمرد و اعلام کرد که جامعه ورزش با تمام توان در خدمت رئیس جدید سازمان خواهد بود تا وی بر اساس خواست و اراده رئیس جمهوری، اهداف بزرگتری را برای ورزش ایران در عرصه میادین آسیایی، جهانی و المپیک محقق ساخته و به اجرا بگذارد.