ترورهای اخیر در کردستان با هدف ایجاد تفرقه صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، الله نور نورالهی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز جهانی قدس در سنندج اظهار داشت: ترورهای صورت گرفته در چند روز اخیر در کردستان به ویژه عالمان دینی با هدف ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مردم استان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: نشانه گرفتن علما و روحانیون برجسته در استان کردستان و ترور ناجوانمردانه آنها توسط عوامل نفاق و ضد انقلاب از جمله دسیسه های است که به دنبال ایجاد ناامنی در استان بوده تا از این طریق بتوانند به اهداف پلید و زشت خود دست یابند.

سخنران روز جهانی قدس در سنندج خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی و عوامل استکبار جهانی بدانند که مردم کردستان با توجه به وقوع این جنایات ناگوار در هفته های اخیر همچنان برر روی آرمان های بلند خود که همان حفظ و دفاع از نظام اسلامی است، ایستاده و با حضور پر شور خود در روز جهانی قدس این مهم را بار دیگر به اثبات رساندند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان یادآور شد: ماموستا برهان عالی و ماموستا محمد شیخ الاسلام از جمله چهره های برجسته روحانیون کشور به شمار می رفتند که متاسفانه در طول هفته گذشته و به فاصله کمتر از پنج روز به درجه رفیع شهادت نائل آمده و با خون خود یکبار دیگر درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسلامی را آبیاری کردند.

نورالهی در ادامه با اشاره به روز جهانی قدس و خروش ملت ها بر علیه رژیم غاصب صهیونیستی و استکبار جهانی عنوان کرد: رژیم غاصب صهیونیستی امروز به درجه ای از انزوا رسیده که دیگر داعیه اسرائیل بزرگ را فراموش کرده و پایه های حکومتش جعلی اش را سست و بی اعتبار می بیند.

وی خواستار وحدت هر چه بیشتر ملت های مسلمان بر علیه رژیم اسرائیل غاصب شد و افزود: اگز همه مسلمانان جهان متحد و زیر پرچم اسلام حرکت نمایند این رژیم جعلی از بین خواهد رفت و قدس شریف نیز آزاد خواهد شد.

در جریان راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرهای مختلف استان کردستان مردم و راهپیمایان علاوه بر شعارهای ضد اسرائیلی با مشتهای گره کرده و با اتحاد و وحدت ترورهای اخیر در استان کردستان را محکوم کرده و خواستار دستگیری و مجازات عوامل آن شدند.