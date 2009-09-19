برابر پرسپولیس زیبا بازی می کنیم/ براندتس تا پایان فصل مورد حمایت ماست

محمدحسن انصاریفرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در مورد دیدار راه آهن با پرسپولیس صحبت نمی کند، گفت: امیدوارم بازیکنان راه آهن در این دیدار عملکرد خوبی را ارائه داده تا تماشاگران از تماشای این مسابقه لذت ببرند.

وی در ادامه در مورد عملکرد تیمش در 6 بازی نخست لیگ برتر اضافه کرد: در بازی نخست پیروزی ارزشمندی برابر فولاد کسب کردیم، در بازی دوم برابر سایپا تنها گل نزدیم زیرا در نیمه دوم آنها حتی به نیمه زمین ما هم وارد نشدند. در دیدار با ملوان هم اگر از موقعیت‌های‌مان به خوبی استفاده می کردیم، پیروزی ما قطعی بود.

مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: در مسابقه چهارم و درحالیکه تا دقایق پایانی مسابقه از میزبان پیش بودیم، فشار جمعیت و اشتباهات بازیکنان باعث برتری حریف شد. در دیدار با استیل آذین و ابومسلم هم اشتباهات داوری مانع از پیروزی ما شد که فکر می کنم در دیدار با ابومسلم وقتی داور دقیقه 75 یک بازیکن حریف را اخراج کرد، پنالتی دقیقه 90 ما را نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه فیلم این دیدارها را به کمیته داوران فرستاده ایم و بسیار امیدواریم عنایت این اشتباهات را پیگیری می کند، تصریح کرد: البته حرکت تیمی ما در این هفته‌ها رو به جلو بوده و سرمربی تیم هم کاملا بر تیم و بازیکنان مسلط شده است.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در مورد جذب بازیکنان سوریه ای برای تیم راه آهن اظهار داشت: آنها از نظر فنی در شرایط خوبی قرار داشته و از نظر اخلاقی هم وضعیت مطلوبی دارند. فکر می کنم این دو بازیکنان، از نفراتی که به تیم پرسپولیس آمده بودند، تاثیرگذارتر هستند.

وی همچنین در مورد شایعه برکناری براندتس در صورت تداوم ناکامی‌های راه آهن تاکید کرد: ما تا آخر فصل از "ارنی" حمایت می کنیم زیرا به کارش اعتقاد داریم. براندتس انسان شریفی است و کارش را هم بلد است. البته هنوز در فوتبال ما بدرستی وی را نمی شناسند زیرا نه تمرینات تیم را دیده اند و نه از برخورد وی با بازیکنان خبردارند.

انصاریفرد با بیان اینکه هدفگذاری این باشگاه قرار گرفتن تیم فوتبال در جمع تیم‌های نیمه بالای جدول و همچنین حضور موفق در رقابت‌های جام حذفی است، در مورد عملکرد تیم پرسپولیس در فصل جاری تصریح کرد: پرسپولیس نفرات خوبی را جذب کرده و می تواند در هفته‌های آینده عملکرد بهتری داشته باشد.

وی در خصوص اینکه آیا همچنان تمایل دارید بازی‌های تیم راه آهن با سرخابی‌های پایتخت در ورزشگاه خانگی شما برگزار شود؟ خاطرنشان کرد: شورای تامین به خاطر مسائل امنیتی با این موضوع مخالف است و به همین دلیل نمی توان این بازی را در ورزشگاه خانگی برگزار کرد.

مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری در پایان در مورد اینکه آیا علی سعیدلو رئیس جدید سازمان تربیت بدنی با وی در مورد حضورش در یکی از سمت‌های سازمان تربیت بدنی صحبت کرده است؟ گفت: من با آقای سعیدلو صحبت کردم اما تنها به ایشان سمت جدیدشان را تبریک گفتم. در حال حاضر هم در راه آهن کار خودم را انجام می دهم و چون پیشنهادی نداشتم در مورد آن صحبتی نمی کنم.