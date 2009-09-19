توان شکست سپاهان را داریم/ افتخارات احمدزاده را نمی توان نادیده گرفت

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: سپاهان تیمی بزرگ و حرفه ای در سطح ایران و آسیاست اما برای ملوان شکست دادن تیم بزرگی مانند سپاهان سخت نیست، گرچه این تیم در رقابت‌های امسال از مربی و بازیکنان بزرگی سود می برد ولی هر تیمی پاشنه آشیلی دارد که ما هم با استفاده از همین مساله می توانیم این تیم را شکست دهیم.

وی ادامه داد: در لیگ بالا و پائین‌های بسیاری وجود دارد و جذابیت‌های فوتبال به همین نتایج و حوادث آن است که بروز این حوادث و اتفاقات دست ما نیست. البته وظیفه ما این است که از تیم ملوان که نماد، الگو و سنبل شهر انزلی است به خوبی مواظبت کنیم. این تیم امانتی دست ماست که باید آن را حفظ و به بهترین شکل به نفرات بعدی تحویل دهیم.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی با بیان اینکه تیمش آماده جهش است، تصریح کرد: نمی دانم چرا بازیکنان ما بعضی از تیم‌ها را دست کم می گیرند. آنها فوتبال زیبایی را ارائه می دهند ولی باید تجربه بیشتری پیدا کنند تا بتوانند به موفقیت‌های آینده دست یابند.

وی با بیان اینکه پژمان نوری یک لیدر تمام عیار است و در این فصل می تواند به موفقیت ملوان کمک کند، در مورد ادامه همکاری باشگاه ملوان با احمدزاده در صورت ادامه این نتایج تاکید کرد: ما نباید احساسی با مسائل برخورد کنیم و باید با مسائل بصورت منطقی کنار بیائیم. نمی شود با یکی - دو نتیجه احمدزاده که افتخارات بسیاری برای ملوان کسب کرده، را نادیده گرفت.

پورنعمت درپایان گفت: در فوتبال ما هیچکس فکر نمی کرد ذوب آهن اصفهان با آن نتیجه ببازد اما این اتفاق افتاد. البته هدف ما این است که منطقی و عاقلانه با مسائل برخورد کرده که ماحصل همین برخورد منطقی پیروزی تیم برابر فولاد بود.

دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان روز یکشنبه در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر در انزلی برگزار خواهد شد.