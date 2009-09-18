حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستاوردهای و کارکردهای فطریه در جوامع اسلامی اظهار داشت: زکات فطره یکی از واجباتی است که خدای متعال بر ملت مسلمان تعیین کرده است.

وی افزود: کارکرد آن می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی را حل کند؛ اما اولویت مصرف زکات زدودن فقر از جامعه است.

حجت الاسلام روحانی نژاد تأکید کرد: اگر مردم حقوق واجبی که برعهده آنها براساس زکات فطره گذاشته می شود را با یک نظام مناسب و ساماندهی مناسب بپردازند قطعا فقری که در بین آحاد جامعه مسلمین وجود دارد از بین خواهد رفت.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: در حقیقت می توان گفت که زکات کارکرد اقتصادی گسترده ای دارد که زدودن فقر از جامه است، دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی این حرکت معنوی را نیز نباید نادیده گرفت .

روحانی نژاد گفت: عمل به این واجب الهی فقرا را تا حد بسیاری از مضیقه خارج کرده، رفاه نسبی در جامعه حاکم خواهد شد .

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: فطریه موجب می شود زندگی انسان از آلودگیهای موجود مالی پاک شود، در دل کندن از بخشی از مال و اعطای آن به کسانی که نیاز دارند، انسان را از وابستگیهای دنیوی دور کرده، حس نوعدوستی را تقویت می کند .