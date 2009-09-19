مهمترین وظیفه نمایندگی ولی فقیه تعمیق باورها و معنویت پاسداران است

حجت الاسلام علی سعیدی در حاشیه شرکت در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: تعمیق باورها، تقویت امور معنوی و هدایت سیاسی سپاهیان از وظایف مهم این نهاد است که با برگزاری کلاسهای آموزشی در این مسیر حرکت می کنیم.

وی افزود: دشمن شناسی و روشنگری مسائل از دیگر اموری است که در این نهاد جدی گرفته می شود وبا شناسایی تهدیدات دشمن در صحنه های بین المللی زمینه مقابله با توطئه و تهدیدات احتمالی دشمنان را درسپاه فراهم می کنیم.

سعیدی توجه به شایسته سالاری در سپردن مسئولیت در سپاه را مهم واساسی دانست و اظهار داشت: هر چند بدنه سپاه از سلامت کامل برخوردار است اما در سپردن مسئولیت بهترین افراد از لحاظ اخلاقی و سلامت نفس انتخاب می شوند تا در ماموریتها به خوبی عمل کنند.

به گفته نماینده ولی فقیه درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی این نهاد در طول سه دهه گذشته با اطلاع رسانی مناسب، منزلت افزایی، پاسخ به شبهات و ارائه خدمات عمومی توسط روحانیون با سابقه و با تجربه توانسته است در تامین سلامت سپاه نقش موثری ایفا کند.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: در 5 ماهه امسال 36 هزار نشست سیاسی برگزار شد و در سال گذشته نیزبه منظور هدایت سیاسی سپاهیان در مجموع 50 هزار نشست سیاسی و 25 هزار نشست عقیدتی در سراسر کشور تشکیل و برگزار شده است.

وی از شناسایی هشت هزار هادی سیاسی در کشور خبرداد و گفت: با استفاده از صاحبنظران سیاسی و هادیان سیاسی در یک برنامه ریزی سازمان یافته با شفاف سازی نسبت به بیان تهدیدات دشمن که متوجه انقلاب اسلامی است برای افزایش بینش و نگاه سیاسی افراد سپاه اقدام شده است.

وی یادآورشد: سپاه پاسداران طبق اصل 150 قانون اساسی پاسدار انقلاب وارزشهای آن است وهرجا تهدیدی علیه نظام صورت گیرد با قدرت و قاطعیت وارد صحنه می شود وبه تکلیف خود عمل می کند.

سعیدی پایبندی و التزام عملی به ولایت فقیه را لازمه حفظ نظام دانست و اظهار داشت: امروزهمه مسئولان و خدمتگزاران اعم از استانداران، وزرا، نمایندگان، مدیران ومسئولان باید دینمدار و دیندار باشند تا بتوانند در مسیر اهداف عالیه نظام اسلامی و منویات رهبری حرکت و به مردم و کشور خدمت کنند.