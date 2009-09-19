۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۱

700 برنامه در هفته دفاع مقدس در استان تهران برگزار می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ص) استان تهران از برگزاری 700 برنامه طی هفته دفاع مقدس در شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار مرتضی شانه ساز زاده پیش از ظهر شنبه در کنفرانس خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انقلاب اسلامی با رویکرد بیداری ملتها وارد عرصه جهانی شد و سرآغازی برای غلبه مستضعفین بر مستکبرین شد.

وی افزود: در شرایطی که دنیا به دو قطب تقسیم شد و ابزارهای قدرت در دست دو قدرت استکباری بود، موازنه قدرتها در دوران جنگ سرد موجب شد که دو موضوع اساسی سلطه گر و سلطه پذیر به عنوان یک اصل در مجموعه ارتباطات جهانی مورد تایید و تثبیت قرار گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این شرایط انقلاب اسلامی با رهبری مردی بزرگ و الهی ظهور کرد و تمام این معادلات را بر هم زد و سرآغازی شد برای بیداری ملتها که در این شرایط استکبار با دو چهره غربی و شرقی نتوانست این حرکت و انقلاب جهانی را که از نقطه حساس خاورمیانه سر درآورد، از پای درآورد.

شانه ساززاده بیان داشت: بنابراین استکبار با توطئه های مختلف در مقابل ملت و کشور ما قد علم کرد و به میدان آمد که نمونه آن جنگ تحمیلی است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ص) استان تهران عنوان کرد: طی هشت سال استکبار با تمام قوای خود اعم از شرق و غرب وارد صحنه شد، تمام ابزارهای پشتیبانی به صحنه آمد و بیش از 45 کشور وارد عمل شدند و به دشمنان انقلاب پیوستند.

وی ادامه داد: صدام تنها یک نفر، حزب یا کشور نبود، بلکه نماینده قدرتها بود که در مقابل تفکر آزادی، استقلال و بیداری ملتها وارد عمل شد و جنگ مظهر استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیست آغاز شد.

این مسئول متذکر شد: در مقابل صدام نیز یک ملت با آرمانهای متعالی ایستادگی و مقاومت کرد و هشت سال حماسه آفرید و نتیجه این مقاومت و پایداری شکست صدام و حزب بعث به عنوان پرچمدار استکبار جهانی بود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور ایران دارای اقتدار و وحدت مطلوبی است و هرچه فشار نظامی و اقتصادی به کشور وارد شود، به طور قطع مردم همیشه در صحنه ایران منسجم تر، مستقل تر و خودکفاتر عمل می کنند.

وی گفت: دفاع مقدس به عنوان تجربه گران بها برای ایران مهم است زیرا باعث اقتدار ملت، شکست استکبار جهانی و بیداری مسلمانان شد و یکی از اهداف در این هفته شناساندن حماسه دفاع مقدس به نسلهای فعلی و بعدی است.

این مسئول در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری برنامه های مختلف در هفته دفاع مقدس عنوان کرد: بررسی و تبیین اقدامات علمی، تحقیقی، دفاعی، صنعتی و سازندگی سازمانهای دخیل دردوران دفاع مقدس به ویژه سپاه و بسیج، تقویت فضای معنوی و اخلاقی جامعه با الگوگیری از فضای معنوی جبهه ها، شناخت نقش امام راحل و رهبری در مدیریت جنگ، دشمن شناسی، بررسی و افشا نقش آمریکا جنایتکار اسرائیل، انگلیس و دیگر کشورها در ایجاد جنگ و بعد از آن جنگهای منطقه ای، قدردانی و تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به عنوان نماد این دوران، تجلیل از حماسه آفرینان، نمایش اقتدار نیروهای مسلح و قدرت بازدارندگی واکنش سریع سپاه و آمادگی نیروهای مردمی بسیج در مقابله با تهدیدات و بیان فرهنگ عاشورا به عنوان مبنای فرهنگی در دوران دفاع مقدس و گسترش آن از اهداف برنامه های این هفته است.

شانه ساززاده از برگزاری 700 برنامه توسط سپاه حضرت سیدالشهدا (ص) در شهرستانهای استان تهران خبر داد و اعلام کرد: تشکیل و فعال کردن ستادهای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در 14 ناحیه استان، حضور فرماندهان و ایثارگران در رسانه های کشور و بیان فرهنگ دفاع مقدس، ویزیت رایگان مراکز درمانی و پزشکی از بسیجیان، اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم، برپایی نمایشگاه های فرهنگی و ادوات نظامی، برقراری تورهای ایست و بازرسی، امداد و نجات ثابت و سیار، برگزاری همایشهای مختلف، برگزاری مسابقات تیراندازی برای مدیران کشوری و فرماندهان گردانها و پایگاه های مقاومت، اهدای خون توسط نیروهای بسیج و اعزام سخنرانان از فرماندهان بسیجی به مدارس و دانشگاه ها از برنامه های این سپاه در استان تهران است.

کد مطلب 949303

