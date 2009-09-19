اختصاص 15 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه جمعه در نشست خبری آغاز سال تحصیلی مدارس مازندران با اشاره به اینکه تابستان برای کادر ستادی آموزش و پرورش فصل پرکاری است، خاطرنشان کرد: تدارک برای آماده سازی کلاسهای درس، نیروی انسانی، برنامه ریزی، برگزاری کلاسهای ضمن خدمت، نقل و انتقالات، برگزاری کنکور، اعلام نتایج و محتوای دروس از جمله فعالیت هایی است که در تابستان صورت می گیرد.

وی در خصوص توزیع کتاب و دفاتر تعاونی در کتابفروشی ها نیز گفت: بازرگانی در خصوص توزیع دفاتر هماهنگی با آموزش و پرورش ندارد ولی در خصوص توزیع دفاتر تعاونی هماهنگی صورت نمی گیرد و تنها در جهت رفاه حال خانواده دانش آموزان این کار انجام می شود.

فیاضی با اشاره به اینکه ستاد ثبت نام نظارت دقیقی در هنگام ثبت نام دانش آموزان انجام داد، تصریح کرد: طبق آمار موجود شکایات خانواده ها بسیار جزئی بوده که حتی به یک درصد کل ثبت نام ها هم نمی رسد.

به گفته وی، بیش از پنج هزار ثبت نام در مدارس مقاطع مختلف استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران سرویس مدارس را در طول سالهای گذشته دچار مشکلاتی دانست و یادآور شد: در جهت ساماندهی سرویس مدارس و طبق دستورالعمل وزارتخانه ستادهایی در این خصوص تشکیل و شرکتهای حمل و نقل ویژه این امر نیز تحت نظارت ستاد تاسیس شده اند.

وی سرویس مدارس را دارای اهمیت بالایی دانست و افزود: به علت تاخیر در اقدام و مشارکت خانواده ها در ثبت نام دانش آموزان برای بهره مندی از سرویس مدارس، آمار دقیقی را نمی توان در خصوص میزان به کارگیری این سرویس ها اعلام کرد.

فیاضی با بیان اینکه آموزش و پرورش هر ساله با ساماندهی نیروی انسانی و هزینه بر بودن ساختار آموزش و پرورش دست پنجه نرم می کند، گفت: در جهت بهبود مشکل فعالیت های گسترده ای در تابستان صورت می گیرد تا مدارس از لحاظ نیروی انسانی مشکلی نداشته باشند.

وی ادامه داد: تجمیع و ادغام مدارس کم جمعیت و زیر حد نصاب در راستای کاهش هزینه ها و بهره مندی دانش آموزان از معلمان بهتر در مازندران از سالهای گذشته آغاز شده است.

به گفته وی، در کنار ادغام یا تجمیع مدارس زیر حد نصاب با ایجاد مدارس شبانه روزی، آموزش از راه دور و چند روستا با مرکزیت یک روستا ایجاد شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اضافه کرد: در سال گذشته حدود 16 میلیارد ریال برای ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی که طرح تجمیع مدارس در آن منطقه صورت گرفته بود، هزینه شد.

وی با اعلام اینکه سیاست واحدی برای لباس دانش آموزان پسر وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته چند مدرسه پسرانه در ساری به صورت آزمایشی اقدام به تعیین لباس متحد الشکل برای دانش آموزان کردند که ضمن استقبال خانواده ها نتایج مثبتی نیز به دنبال داشت.

فیاضی با تاکید بر اینکه در مراحل آزمایشی نباید هزینه اضافی بر خانواده تحمیل شود و خانواده های بی بضاعت نیز تحت پوشش قرار بگیرند، اظهار داشت: تعیین لباس متحد الشکل می تواند از برخی مسائل اجتماعی برای دانش آموزان پسر جلوگیری کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران همچنین از عیدی فرهنگیان به مناسبت عید فطر خبر داد و گفت: در عید فطر سال جاری 50 هزار تومان عیدی برای فرهنگیان استان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: کلاس اولی های مقاطع مختلف تحصیلی روز سه شنبه (31 شهریور) در کلاسهای درس حاضر خواهند شد.

به گفته فیاضی، این روز برای دانش آموزان اول ابتدایی روز شکوفه ها و بر کلاس اولی های مقطع راهنمایی روز جوانه ها نامگذاری شده است.



وی افزود: در روز سه شنبه هفته جاری (31 شهریور) مراسم ویژه ای برای مقاطع مختلف تحصیلی با حضور مدیران ارشد استان برگزار خواهد شد.