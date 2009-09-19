49 طرح هادی روستایی در استان تهران به بهره برداری رسید

رضا کوچکی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: این 49 طرح در شهریورماه سال جاری با هدف اعلام خدمات دولت نهم برای مردم در بین روستاهای استان تهران اجرا شد.

وی در مورد این طرحها اظهار داشت: شش طرح در پاکدشت، سه طرح در ورامین و چهار طرح در ساوجبلاغ، پنج طرح در نظر آباد، دو طرح در فیروزکوه، پنج طرح در دماوند و سه طرح در کرج، از طرح های هادی بهره برداری شده هستند.

این مسئول افزود: شش طرح در شهریار، پنج طرح در رباط کریم، سه طرح در شمیرانات، سه طرح در تهران، دو طرح در شهرری و دو طرح در اسلامشهر نیز در شهریور ماه افتتاح شدند.

کوچکی مقدم تاکید کرد: تمامی این 49 طرح هادی، با هدف بهسازی و رفع مشکل معابر روستاهای استان تهران به بهره برداری رسیده است.

وی در پایان افزود: طرح های هادی روستایی همه ساله در روستاهای مشمول این طرح به اجرا در می آیند .